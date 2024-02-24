“الفراخ رخصت خالص ياولاد”.. انخفاض كبير يضرب اسعار الفراخ اليوم السبت 24 فبراير. قومي خزنيها لرمضان..!!

إن تغير في أسعار المواد الغذائية أمر يعكس وضع الاقتصاد العام في البلاد ومن المنتظر أن يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين ومن أبرز هذه المواد الغذائية التي تشكل جزءاً أساسياً من النظام الغذائي للكثير من الأشخاص هي لحوم الدواجن وبشكل خاص الفراخ ويعد سوق الفراخ من أهم الأسواق الغذائية في البلاد وتتأثر أسعاره بعوامل عدة منها العرض والطلب تكلفة المواد الخام تكاليف الإنتاج وحتى الظروف الجوية وفي هذا المقال سوف نتناول دراسة الوضع الحالي لأسعار الفراخ اليوم والعوامل التي تؤثر عليها.

اسعار الفراخ اليوم

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء للكيلو في سوق الدواجن بين 91 و92 جنيه. وتتراوح أسعارها للمستهلك بين 97 و 98 جنيه.

بالنسبة للفراخ الساسو فإن سعر الكيلو يتراوح في سوق الدواجن بين 110 و111 جنيه وللمستهلك يصل بسعر يتراوح بين 116 و117 جنيه.

أما بالنسبة للفراخ البلدي فإن سعر الكيلو يتراوح في سوق الدواجن بين 130 و135 جنيه وللمستهلك يصل بسعر يتراوح بين 140 و145 جنيه.

سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء في سوق الدواجن 78 جنيه وللمستهلك يصل بسعر 83 جنيه.

اسعار البيض اليوم

تتفاوت أسعار البيض الأحمر في سوق الدواجن بين 150 و151 جنيه للكرتونة بينما يبلغ سعره للمستهلك 156 جنيه بالنسبة للبيض الأبيض يتراوح سعره في السوق بين 148 و149 جنيه للكرتونة ويصل سعره للمستهلك إلى 154 جنيه أما بالنسبة للبيض البلدي فإن أسعاره تتراوح في السوق بين 139 و140 جنيه للكرتونة ويبلغ سعره للمستهلك حوالي 145 جنيه.