“جهز ورقك بسرعة” خطوات إضافة مواليد على بطاقة التموين 2024

مما لا شك فيه أن إضافة مواليد على بطاقة التموين 2024 من الخدمات الهامة التي يبحث عنها العديد من المواطنين الذين يمتلكون بطاقات تموين خاصة بهم، مع العلم أن تنزيل المواليد على بطاقات التموين يتم وقفه من وقت لآخر، ولكن في الآونة الأخيرة تم الإعلان عن أنه يمكن لأي شخص أن يقوم بتنزيل المواليد على بطاقة التموين الخاصة به بكل سهولة، وفي سياق هذا الموضوع نقدم لك السطور التالية.

إضافة مواليد على بطاقة التموين 2024

على الرغم من أن وزارة التموين سمحت بأن تتم إضافة مواليد على بطاقة التموين 2024، إلا أنها قامت بتحديد فئات معينة فقط يمكنهم الحصول على هذه الخدمة، وها هي الفئات المستحقة تتلخص في التالي:

يمكن لأي شخص من الأشخاص الحاصلين على معاش تكافل وكرامة أن يقوموا بتنزيل المواليد على بطاقة التموين في أي وقت يرغبون به.

إذ شخص يحمل كارت الخدمات المتكاملة يمكنه الحصول على الخدمة.

أبناء الشهداء، بالإضافة إلى زوجة الشهيد.

كيفية تسجيل المواليد على بطاقة التموين

إذا كنت من الفئات المستحقة ل إضافة مواليد على بطاقة التموين 2024 وترغب في إضافة المواليد، كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية: