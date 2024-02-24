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“جهز ورقك بسرعة” خطوات إضافة مواليد على بطاقة التموين 2024
مما لا شك فيه أن إضافة مواليد على بطاقة التموين 2024 من الخدمات الهامة التي يبحث عنها العديد من المواطنين الذين يمتلكون بطاقات تموين خاصة بهم، مع العلم أن تنزيل المواليد على بطاقات التموين يتم وقفه من وقت لآخر، ولكن في الآونة الأخيرة تم الإعلان عن أنه يمكن لأي شخص أن يقوم بتنزيل المواليد على بطاقة التموين الخاصة به بكل سهولة، وفي سياق هذا الموضوع نقدم لك السطور التالية.
إضافة مواليد على بطاقة التموين 2024
على الرغم من أن وزارة التموين سمحت بأن تتم إضافة مواليد على بطاقة التموين 2024، إلا أنها قامت بتحديد فئات معينة فقط يمكنهم الحصول على هذه الخدمة، وها هي الفئات المستحقة تتلخص في التالي:
- يمكن لأي شخص من الأشخاص الحاصلين على معاش تكافل وكرامة أن يقوموا بتنزيل المواليد على بطاقة التموين في أي وقت يرغبون به.
- إذ شخص يحمل كارت الخدمات المتكاملة يمكنه الحصول على الخدمة.
- أبناء الشهداء، بالإضافة إلى زوجة الشهيد.
كيفية تسجيل المواليد على بطاقة التموين
إذا كنت من الفئات المستحقة ل إضافة مواليد على بطاقة التموين 2024 وترغب في إضافة المواليد، كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية:
- في البداية يجب عليك أن تقوم بزيارة الموقع الخاص ببوابة مصر الرقمية.
- قم بالضغط على خيار التموين من ضمن الخيارات المتاحة على الشاشة.
- قم بالضغط على خيار إضافة أبناء غير مقيدين.
- يجب عليك تسجيل الدخول على البوابة عن طريق كتابة رقم الهاتف وكلمة السر.
- هنا يجب كتابة الاسم الأول لوالدة الشخص الذي ترغب في إضافته على بطاقة التموين.
- هنا يجب الضغط على خيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين.
- إضافة أفراد الاسرة التي ترغب بضمهم ثم الضغط على تأكيد.