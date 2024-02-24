تردد القنوات
“دلعي عيالك وروقي عليهم في رمضان “.. تردد قناة طيور الجنه الجديد على النايل سات 2024بجودة مرتفعة.. فرحي العيال يلا ونزليها..!!
يشغل تواتر وضغط إرسال قناة طيور الجنة انتباه العديد من الناس وبشكل خاص الوالدين الذين يجدون في البحث عن قنوات تثقيفية وتسلية تلائم أبناءهم وتعلمهم، تحظى قناة طيور الجنة بشهرة واسعة كأحد أبرز القنوات المخصصة للصغار في الوطن العربية، حيث تبث برامج هادفة وفقهية تسهم في رفع قدرات الأطفال وإثراء عقولهم.
تردد قناة طيور الجنة
بدأت قناة طيور الجنة بثها في عام 2011 وسرعان ما اكتسبت شهرة واسعة بين الأسر والأطفال تتضمن برامجها مجموعة متنوعة من العروض التي تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات مثل الرسوم المتحركة البرامج التعليمية، الألعاب الحركية، و الأغاني الخاصة بالأطفال لاستقبال القناة على النايل سات اتبع مايلي
- القمر الصناعي:النايل سات.
- التردد:11258
- معدل الترميز:27500.
- معامل تصحيح الخطا: ¾.
- معدل الاستقطاب: افقي.
مميزات قناه طيور الجنه
قناة طيور الجنة متخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال وتتميز بعدة مميزات من بينها:
- برامج تعليمية مبتكرة تقديم برامج تعليمية تستخدم أساليب تفاعلية ومبتكرة لتعليم الأطفال المفاهيم الأساسية بشكل ممتع ومثير.
- محتوى يحترم القيم والثقافة الإسلامية توفير برامج تربوية تحترم القيم والتقاليد الإسلامية مما يساعد الأطفال على تعلم القيم الحسنة بطريقة ممتعة وتربوية.
- بيئة آمنة ومحفزة إنشاء بيئة تلفزيونية آمنة ومحفزة تساعد الأطفال على الشعور بالراحة والأمان أثناء مشاهدة البرامج.
- تقديم الأناشيد والأغاني الهادفة عرض أناشيد وأغاني تحمل رسائل إيجابية و تربوية تساعد في تنمية مهارات اللغة والإبداع لدى الأطفال.
- تشجيع على التفاعل والمشاركة توفير برامج وأنشطة تشجع الأطفال على التفاعل والمشاركة سواء من خلال المسابقات أو الألعاب التفاعلية.
- التركيز على القيم الأخلاقية والاجتماعية تقديم برامج تسلط الضوء على القيم الأخلاقية الإيجابية مثل الصداقة الصدق التعاون والتسامح.