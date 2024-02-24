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“الحقوا يولاد لولو اتخطفت” تردد قناة وناسه الجديد على النايل سات.. نزلها وابسط عيالك..!!
قناة وناسة الخاصة بالصغار هي محطة تلفزيونية عربية تركز على عرض محتويات ترفيهية وتثقيفية مصممة للأولاد في كافة المراحل العمرية، تعتبر هذه القناة من أبرز القنوات التي تهتم بتقديم محتوى مناسب ومفيد للأطفال وتحظى بشعبية كبيرة بين الأسر العربية وفي هذا المقال سوف نتعرف معكم على تردد قناة وناسه الجديد فقط تابعو معنا.
تردد قناة وناسة
تعتبر قناة وناسه مصدراً هاماً لترفيه الأطفال وتشجيعهم على الابتكار والتعلم بطريقة ممتعة ومسلية. فهي تقدم العديد من البرامج التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الإيجابية كما تعتمد على تقنيات حديثة لجذب انتباه الصغار وتحفيزهم على المشاركة والتفاعل والتنزيل تردد القناه على النايل سات اتبع الخطوات التالية
- القمر الصناعي النايل سات.
- التردد 11470.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطا ⅚.
- معدل الاستقطاب عمودي.
مميزات قناة وناسة للاطفال
قناة وناسة تقدم العديد من المميزات للأطفال، ومن بين هذه المميزات
- برامج تعليمية مسلّية تقديم برامج تعليمية تجمع بين المتعة والتعلم مما يساعد الأطفال على اكتساب المعرفة بطريقة مشوّقة وممتعة.
- محتوى آمن ومناسب للأطفال توفير برامج ومحتوى يتمتع بالمراقبة والتصنيف العمري المناسب للأطفال مما يضمن سلامتهم وحمايتهم من المحتوى الغير مناسب.
- تعزيز القيم والأخلاق الإيجابية تقديم برامج تعزز القيم الإيجابية مثل الصداقة التعاون الصدق والاحترام مما يساعد في بناء شخصياتهم بشكل إيجابي.
- تنمية المهارات الحركية والإبداعية عرض برامج تشجع الأطفال على التفكير الإبداعي وتطوير مهاراتهم الحركية من خلال الأنشطة والألعاب.
- توفير بيئة آمنة ومحفزة إنشاء بيئة تلفزيونية آمنة وداعمة للأطفال حيث يشعرون بالراحة والأمان أثناء مشاهدة البرامج.
- ترفيه ومتعة تقديم برامج ترفيهية ممتعة تسلي الأطفال وتجعلهم يستمتعون بوقتهم أثناء مشاهدتها.