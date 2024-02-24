“الحقوا يولاد لولو اتخطفت” تردد قناة وناسه الجديد على النايل سات.. نزلها وابسط عيالك..!!

قناة وناسة الخاصة بالصغار هي محطة تلفزيونية عربية تركز على عرض محتويات ترفيهية وتثقيفية مصممة للأولاد في كافة المراحل العمرية، تعتبر هذه القناة من أبرز القنوات التي تهتم بتقديم محتوى مناسب ومفيد للأطفال وتحظى بشعبية كبيرة بين الأسر العربية وفي هذا المقال سوف نتعرف معكم على تردد قناة وناسه الجديد فقط تابعو معنا.

تردد قناة وناسة

تعتبر قناة وناسه مصدراً هاماً لترفيه الأطفال وتشجيعهم على الابتكار والتعلم بطريقة ممتعة ومسلية. فهي تقدم العديد من البرامج التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الإيجابية كما تعتمد على تقنيات حديثة لجذب انتباه الصغار وتحفيزهم على المشاركة والتفاعل والتنزيل تردد القناه على النايل سات اتبع الخطوات التالية

القمر الصناعي النايل سات.

التردد 11470.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطا ⅚.

معدل الاستقطاب عمودي.

مميزات قناة وناسة للاطفال

قناة وناسة تقدم العديد من المميزات للأطفال، ومن بين هذه المميزات