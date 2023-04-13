رسميًا تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك والملعب في السوبر المصري وترشيح 3 حكام

نجح المارد الأحمر في الفوز بنهائي الكأس بعد تغلبه على فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف، لتستعد الجماهير على انتظار موعد مباراة الأهلي والزمالك والملعب في كأس السوبر المصري موسم 2021/2022، وقد توج الزمالك ببطولة الدوري المصري ليواجه الأهلي في مباراة السوبر، وكان آخر مباراة جمعت بين الفريقين في أكتوبر الماضي انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين نظيفين ليتوج الأهلي بأول لقب له مع مدربه السويسري مارسيل كولر، ونكشف معكم خلال سطور هذا التقرير موعد المباراة والملعب الذي تقام عليه.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والملعب

أوقع مجلس أبو ظبي الرياضي اختياره على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين بالإمارات أن يستضيف مباراة كأس السوبر المصري، وذلك في يوم الجمعة الموافق 5 من شهر مايو 2023 في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات، ويأتي ذلك تبعا لمذكرة التعاون المشترك بين الإتحاد المصري لكرة القدم ومجلس أبو ظبي الرياضي، والتي تتضمن استضافة دولة الإمارات لمباراة كأس السوبر في مناسبتين على التوالي، ولقد وقع الاختيار على ملعب هزاع بن زايد احتفالا بمرور أكثر من 50 عاما على العلاقات بين مصر والإمارات.

أقيمت آخر مباراة في بطولة السوبر المصري على هذا الملعب وانتهت بفوز المارد الأحمر باللقب الثاني عشر في تاريخه، وقبل خوض هذه المباراة ستنظر الأهلي موقعة كبرى أمام نادي الرجاء المغربي خلال دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في حين نادي الزمالك الذي يبحث عن أول بطولة له بالموسم بعد الفشل في الصعود من دور المجموعات والابتعاد عن المنافسة في الدوري المصري.

ملعب مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

تقام المباراة في الشهر القادم على ملعب هزاع بن زايد والذي كان شاهدا على أول سوبر مصري يقام في دولة الإمارات عام 2015 حينها تفوق الأهلي بنتيجة 3/2 على الزمالك.

واحتضن السوبر الثاني في عام 2017 والذي انتهى لصالح الفارس الأبيض بركلات الترجيح، وكان شاهدا على تتويج الأهلي بالسوبر العاشر في تاريخه على النادي المصري عام 2018 بهدف نظيف، وكان آخر نسخة أقيمت في ذلك الملعب عام 2020 انتهت لصالح الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح 4/3.