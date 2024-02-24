“الحق اتفرج على الماتش” تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم الدورى الاسباني 2024 وموعد المباراة

تعتبر مباريات كرة القدم المهمة من أكثر الأمور التي يتابعها العديد من محبي الرياضة، وبالأخص كرة القدم، ومن الضروري التعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم ليتمكنوا من متابعة المباراة بث مباشر حيث أن الدوري الإسباني إلي الآن لاقي منافسة قوية في المباريات السابقة، ومن الضروري متابعة كافة المباريات للتوصل في النهاية إلي الفريق الفائز.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم

تعد مباراة برشلونة اليوم من أقوى المباريات في تاريخ الدوري الاسباني، ويجب التعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم لمتابعة المباراة، والقنوات هي:

قناه بين سبورت 1 على قمر النايل سات التردد: 11013 معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: ⅔ الاستقطاب أفقي.

يمكن استقبال تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر القائمة من الريموت الخاص بك، اختيار التركيب، بعدها يتم اختيار القمر الصناعي النايل سات.

اضغط على قائمة الترددات من الخيارات الموضحة على الشاشة، ثم يتم الضغط على إضافة تردد جديد.

تسجيل بيانات التردد الخاص بك ومن الضروري تسجيله بالطريقة الصحيحة، بعدها يتم الضغط على بحث، وستجد القناة موجودة من ضمن قائمتك.

موعد إذاعة مباراة برشلونة

بعد أن تم توضيح القنوات التي يمكن متابعتها لمشاهدة المباراة، يتم التساؤل على الموعد التي يتم اذاعه المباراة به، وقد تم التوضيح أنه سيتم إذاعة المباراة في يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من فبراير في تمام الساعة 4:15 مساً بتوقيت الجزائر، بينما بتوقيت مصر 5:15 بتوقيت السعودية الساعة 6:15 مساءً.