تحميل الاسماء PDF.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم محافظات العراق عبر منصة مظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، تعد القضايا الاجتماعية من أبرز الاهتمامات للمواطنين في العراق، حيث تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنشر كشف يشمل أسماء المستفيدين من الوجبة السابعة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية في مختلف محافظات العراق، يُعتبر هذا الإعلان بمثابة بوابة الأمل للأسر ذات الاحتياجات الخاصة، حيث تتضمن الفئات المستهدفة الأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وفئات أخرى تعاني من ضروف اقتصادية صعبة، تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقريرًا يوضح خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

في انتظار إصدار اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024، تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بفحص الأوراق بعناية لضمان صرف الرعاية الاجتماعية للأشخاص المستحقين، يتوجب على المشمولين تحقيق عدة شروط، منها:

أن يكونوا من جنسية عراقية.

وأن تكون أسرهم لا تتجاوز أربعة أفراد.

ويجب أن يكون عمر المتقدمين من الرجال بين 18 و 60 عامًا.

في حين يتراوح عمر المتقدمات من النساء بين 15 و 55 عامًا.

تأكيدًا على الالتزام بالمعايير المحددة يسهم في توجيه الرعاية الاجتماعية إلى الفئات التي تحتاج إليها بشكل أكبر.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

بإمكان العديد من المواطنين في العراق الاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة لعام 2024، من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى منصة “مظلتي“.

اختر أيقونة الرعاية الاجتماعية.

حدد خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024”.

أدخل رقم الوجبة والدفعة المحددين.

قم بإدخال المعلومات المتعلقة بالمقاطعة التي تقيم فيها.

اضغط على كلمة “تنزيل”.

بعد هذه الخطوات، سيتم تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بشكل سريع، ويُمكنك معرفة ما إذا كنت من المشمولين بالرعاية الاجتماعية أم لا في غضون دقائق من صدور القائمة.