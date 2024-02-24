“الحق ذاكر” أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للنقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة

تعتبر الاختبارات من أكثر الأمور التي يهتم بها كافه الطلاب ويجب الاستعداد لها بشكل جيد، ويتم التساؤل على موعد امتحانات الترم الثاني 2024 حتى يتمكنوا من التجهيز لأداء الاختبارات، كما أنه يجب على كافة الطلاب الاستعداد بشكل جيد، والتجهيز لأداء الاختبار، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم الخطة الزمنية الخاصة باختبارات نهاية العام لجميع الصفوف الدراسية بما فيها الثانوية العامة، سنتعرف على التفاصيل في السطور التالية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

بعد أن تزايد معدلات البحث والتساؤل من قبل الطلاب على موعد امتحانات الترم الثاني 2024 ليتمكنوا من الاستعداد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم بدء الاختبارات بداية من يوم 25 مايو ويكون الاختبارات بداية من الصف الرابع الابتدائي مروراً بالمرحلة الإعدادية، إلي الصف الثاني الثانوي فقط، وقد أوضحت أيضاً بأن اختبارات الدبلومات والصف الثالث الثانوي سيكون في شهر يونيو ولكن لم يتم تحديد الموعد الخاص بها وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه جاري تجهيز جدول الاختبارات وسيتم الإعلان عنها في اقرب وقت.

موعد اجازة الترم الثاني للمدارس

بعد أن أوضحت وزارة التربية والتعليم الخطة الزمنية الخاصة بالاختبارات، يتساءل العديد على مواعيد إجازة الترم الثاني، وقد تم التأكيد على أنه سيتم البدء في الاجازة من شهر مايو المقبل، وقد أكدت على أن أخر أسبوع من العام الدراسي سيكون مراجعة عامة على كافة المواد الدراسية للإلمام بها للطلاب، وسيتم البدء في الإجازة بعد انتهاء الصف الثالث الثانوي من الاختبارات.