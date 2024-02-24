“استلم مفتاح شقتك فوراً “.. الإسكان تعلن طرح تكميلي لشقق مشروع جنة 2024 في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر جاهزة ومتشطبة

قامت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإعلان عن طرح 1319 وحدة سكنية إضافية ضمن مشروع “جنة” في أربع مدن رئيسية وهي (القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العبور الجديدة، وأسيوط الجديدة)، حيث تتنوع مساحات هذه الوحدات بين 57 مترًا و150 مترًا، وتم الإعلان أن عملية توزيع هذه الوحدات ستتم بنظام القرعة العلنية اليدوية، وسيتم إجراء العملية من خلال بنك التعمير والإسكان اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2 مارس 2024، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير فرص الإسكان للمواطنين.

تفاصيل شقق مشروع جنة 2024 في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر

عدد الوحدات: يتضمن المشروع 480 وحدة سكنية، مما يوفر مجموعة متنوعة من الخيارات لتلبية احتياجات المستفيدين.

نظام الحجز: يتم الحجز عبر نظام القرعة العلنية اليدوية.

تتراوح مساحات الشقق بين 100 متر مربع و150 متر مربع.

يتم إجراء عمليات الحجز من خلال بنك التعمير والإسكان.

يتاح الحجز للأفراد الذين لم يتمكنوا من حجز وحداتهم خلال الفترة السابقة، ممن لم يسحبوا جدية الحجز

خلال الفترة من 15 يناير 2022 وحتى 16 فبراير 2023.

تظل شروط الحجز تتبع نفس الضوابط المعتمدة في الطرح السابق، مما يضمن استمرار العمل بالشروط والمعايير الواضحة.

تفاصيل شقق مشروع جنة في العبور الجديدة وأسيوط الجديدة