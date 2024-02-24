“لولو يا لولو” .. أحــدث تردد لقناة وناسة بيبي للأطفال على النايل سات والعرب سات لعام 2024مـ واتفرج على أفضل باقة من الأغاني للأطفال

تتألق قناة وناسه كواحدة من القنوات الرائدة في عرض برامج ذات طابع هادف للأطفال، حيث تُقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية، كما تركز القناة على تعزيز قيم التعاون والتفاعل الإيجابي بين الأطفال، وتعمل جاهدة على تشجيعهم على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم من خلال برامج تحفيزية ومسابقات متنوعة.

ترددات قناة وناسة بيبي

يمكنكم متابعة قناة وناسة الفضائية للأطفال على النايل سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على أحدث تردد والذي يُمكنكم تعيينه كالتالي:

على النايل سات

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

على العرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

ضبط تردد قناة wanasah على التلفزيون

لضبط قناة وناسة الفضائية على جهاز الاستقبال، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ابحث عن قائمة الإعدادات أو التركيب على جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك.

في القائمة، ابحث عن الخيار الذي يتيح لك إدخال الترددات الفضائية الجديدة.

ابدأ عملية البحث عن القناة وانتظر حتى ينتهي البحث.

بعد الانتهاء من البحث، حدد قناة وناسة الفضائية وقم بحفظ الإعدادات.

انتقل إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الفضائي وتحقق من وجود قناة وناسة في القائمة.

أشهر أغاني الأطفال على القناة

تعزز تلك الأغاني جوًا من المرح والتعلم، وتجذب انتباه الأطفال من خلال الشخصيات الكرتونية المحبوبة.