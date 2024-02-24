تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على العرب سات والنايل سات لمتابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان

أصبحت محركات البحث نشيطة حاليًا بحثًا عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2024، ويعتبر هذا الاهتمام مناسبًا لمتابعة أحدث المسلسلات التركية مثل “قيامة عثمان” و”صلاح الدين الأيوبي”، اللذان يُعرضان يوم الخميس في كل أسبوع، تُظهر هذه القناة شعبية كبيرة، وتحظى بمتابعة واسعة من قبل الجماهير العربية، للعثور على التردد الخاص بها، يُرجى متابعة معنا في الفقرات القادمة للحصول على المعلومات الضرورية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على العرب سات والنايل سات

نقدم لكم المعلومات حول تردد قناة الفجر الجزائرية، ليتسنى لكم تحميلها على جهاز التلفاز الخاص بكم دون مواجهة أي مشاكل:

على العرب سات:

التردد: 11034.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

على النايل سات:

التردد: 12034.

استقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

بهذه الإعدادات يمكنكم استقبال بث القناة بسهولة عبر جهاز التلفاز الخاص بكم.

طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية 2024

تألقت قناة الفجر الجزائرية في تقديم الأعمال الدرامية، حيث أثبتت نفسها في وقت قصير وجذبت قاعدة جماهيرية كبيرة، يعتبر محتواها مجانيًا، وبالتالي لا يتطلب دفع رسوم أو اشتراكات شهرية، إليك كيفية تحميل القناة عبر الرسيفر باستخدام الريموت:

استخدم جهاز الريموت لرسيفر القنوات.

انقر على زر القائمة الرئيسية أو Menu.

اختر خيار التثبيت ومن ثم التثبيت اليدوي (Manual Installation).

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة منه.

أدخل بيانات التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

انقر على كلمة البحث (Search).

انتظر لبضع ثوان حتى يتم تحميل القناة.

انقر على زر الحفظ وستجد القناة متاحة ضمن قائمة القنوات بعد البحث.

بهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع ببرامج القناة على جهاز الريموت الخاص بك بكل سهولة.