“جبنالكم وحش التصوير 8k”.. سعر ومواصفات جهاز Oppo F25 Pro 5G… ملك الفئة المتوسطة في مصر..!!

أحدثت تقنية الفيديو بدقة 8K ثورة كبيرة في عالم التصوير والتصوير الفوتوغرافي حيث أصبح بالإمكان تصوير فيديوهات بدقة عالية جداً تعرض التفاصيل بوضوح لا مثيل له ومن بين الهواتف التي تمكنت من تقديم هذه التقنية بشكل رائع هو Oppo F25 Pro 5G ويأتي هاتف Oppo F25 Pro 5G بمواصفات عالية وقوية تجعله من أفضل الهواتف في الفئة المتوسطة يأتي الهاتف بشاشة كبيرة بدقة عالية 8K تعرض الألوان بوضوح ونقاء فائقين كما يعمل الهاتف بمعالج قوي وسريع يسمح بتشغيل التطبيقات والألعاب بكفاءة عالية.

مواصفات الجهاز

هذا واليكم مواصفات هاتف oppo f25 pro 5G

تم تصميم الهاتف بطريقة فريدة وملفتة للنظر مع اهتمام خاص بالتفاصيل واستخدام ألوان زاهية ومتنوعة يتميز الهاتف بهيكل من الزجاج الأمامي والخلفي مما يمنحه مظهرًا أنيقًا وفخمًاوجذابا.

يبلغ حجم الهاتف 177×78×8.3 ملم ووزنه يصل إلى 209 جرام مما يجعله مريحًا في الاستخدام اليومي.

يتمتع الهاتف بتصميم خلفي متميز يشمل كاميرا ثلاثية موضوعة بشكل رأسي ويتوفر بعدة ألوان جذابة بما في ذلك العنابي، الأخضر، الأزرق والوردي.

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.

توفر الشاشة رؤية واضحة وجودة عالية بدقة FHD+ مع دعم لما يقرب من مليار لون مما يضمن تجربة مشاهدة ممتازة للمحتوى المتعدد.

تحتوي البطارية على سعة 6000 مللي أمبير وتدعم خاصية الشحن السريع بقوة 65 واط بالإضافة إلى إمكانية الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط.

يتطلب شحن البطارية بالكامل حوالي 42 دقيقة فقط مما يوفر للمستخدم تجربة استخدام مستمرة دون انقطاع طويل لشحن الجهاز.

سعر الجهاز

يظهر الهاتف oppo f25 pro 5G الضخم الذي يتمتع بمواصفات تتفوق على الهواتف من الفئة المتوسطة وحتى الفئة العالية في هذا القطاع حيث يأتي هذا الجهاز بأسعار مغرية في بعض البلدان العربية كالآتي