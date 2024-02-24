“قدم الآن في تعيينات العتبة الحسينية المقدســة” .. اعرف أهم الشروط للتسجيل ورابط التقديم في الوظائف والتعيينات 2024مـ

تم الإعلان بواسطة الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة في محافظة كربلاء عن حاجتها لتعيين سائقين، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط المحددة، حيث يُطلب من الراغبين في التقديم على هذه الفرصة الوظيفية أن يكونوا سكانًا لمحافظة كربلاء وأن يتمتعوا بخبرة في قيادة السيارات والحافلات، حيث يتعين على المتقدمين أن يكونوا على دراية بالمواعيد النهائية للتقديم وضرورة اتباع التعليمات المحددة لضمان نجاح عملية التقديم.

شروط التقديم في تعيينات العتبة الحسينية

أوضح إعلان الوظائف في العتبة الحسينية الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظيفة السائق على النحو التالي:

يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة في قيادة العجلات الكبيرة مثل باص بسعة 50 راكبًا أو كوستر بسعة 28 راكبًا.

اجتياز الاختبار العملي والنظري المطلوب للمتقدمين.

يجب أن يكون المتقدم من مواليد الفترة بين عامي 1985 و2000.

يجب أن يكون لدى المتقدم للتعيين إجازة سوق عمومية من فئة (ب) أو (ج) وفقًا للنظام القديم، أو فئة (D) أو (D1) وفقًا للنظام الجديد.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الابتدائية كحد أدنى للتأهل.

يجب أن يكون المتقدم من سكان محافظة كربلاء.

رابط التقديم في التعيينات

أطلقت هيئة العتبة الحسينية في العراق إعلانًا خاصًا بتوفير رابط لتقديم طلبات التعيين في العتبة الحسينية المقدسة لعام 2024، حيث يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف الشاغرة ملء الاستمارة الإلكترونية المتاحة عبر الرابط.

موعد استقبال التقديم في الوظائف

يبدأ استقبال التقديمات في 23 فبراير ويستمر حتى 29 فبراير 2024 من الشهر الجاري، فإذا كانت متوفرة فيك الشروط التي تم ذكرها بادر بالتقديم الآن.