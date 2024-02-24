” كينج الفئة المتوسطة”.. سعر ومواصفات جهاز Oppo A78 الذي يبحث عنه الجميع.. حاجه كدا على الرايق ..!!

يعتبر هاتف Oppo A78 واحدًا من أحدث الهواتف الذكية التي تم إصدارها من قبل شركة Oppo والتي تعد واحدة من أبرز الشركات المنافسة في سوق الهواتف الذكية يأتي هاتف Oppo A78 بمواصفات تقنية تجعله خيارًا مثيرًا للاهتمام للعديد من المستخدمين وفي هذا المقال سنلقي نظرة على مواصفات ومزايا وعيوب هذا الهاتف.

مميزات الجهاز

هذا الجهاز مجهز ببطارية سعتها كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير مما يضمن لك تشغيله طوال اليوم دون انقطاع بالإضافة إلى ذلك يُدعم الجهاز شحناً سريعاً حيث يأتي مع شاحن يدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 67 واط. تتميز هذه الهاتف أيضاً بأحدث إصدار من نظام التشغيل Android حيث يأتي محملًا بنظام Android 13 كما يأتي الهاتف مع سماعات خارجية متطورة تتميز بنظام عزل صوتي مما يمنحك جودة صوتية عالية للاستماع للموسيقى وإجراء المكالمات. بالإضافة إلى ذلك يدعم الجهاز إمكانية تركيب بطاقة ذاكرة إضافية مما يسمح لك بتخزين العديد من الملفات بسهولة على الهاتف.

عيوب الجهاز

تواجه كاميرات الخلفية في هذا الهاتف نقصًا في الدقة حيث لا تتمتع بقدرة تصوير تبلغ 4K مما ينتج عنه فقدانًا للوضوح العالي في الصور بالإضافة إلى ذلك لاحظ أحد المستخدمين عيوبًا في تصميم الشاشة حيث تكون الحواف كبيرة بالنسبة لحجم الشاشة وهو أمر يعيق الاستمتاع بتجربة العرض ومن ناحية أخرى يعتبر أداء الهاتف في مجال الألعاب الكبيرة متوسطًا حيث قد يواجه المستخدم بعض الانتكاسات أثناء الاستخدام كما يفتقد هاتف Oppo A78 إلى قدرة التقاط الصور القريبة بجودة عالية مما يعيق التقاط التفاصيل بشكل دقيق.

السعر ومراجعة سريعة للموبايل

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق جوالها الأحدث Oppo A78 5G، الذي يدعم شبكات الجيل الخامس بالإضافة إلى أنه يتمتع بتصميم متميز وشاشة من نوع IPS تدعم تردد تحديث يصل إلى 90 هرتز كما يتضمن بطارية ضخمة بسعة 5000 ميلي أمبير في الساعة وتتميز بإمكانية الشحن السريع بقدرة 33 واط دعونا نستعرض المواصفات الأساسية لهاتف Oppo A78 5G بالتفصيل وننظر في أبرز مزاياه ومساوئه لنقرر ما إذا كان يستحق الاقتناء أم لا.