pdf كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 … منصة مظلتي “عموم المحافظات”

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، يترقب عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والتي تعد من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين الأكثر احتياجاً خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من غلاء الأسعار وحلول شهر رمضان الكريم وما يحتاجه المنزل من سلع ومواد غذائية.

برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

وقد أعلنت وزارة القوى العاملة عن رفع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على موقع الوزارة، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة كبار السن والسيدات، وتجنب الإزدحام والتكدس داخل المكاتب والهيئات الحكومية التابعة للوزارة، وأشار مصدر مسؤول بوزارة العمل العراقية أن الوزارة تلقت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وخلال الساعات الأخيرة كشفت الوزارة عن أسماء جديدة من المشمولين بالرعاية الإجتماعية ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بقية الكشوفات تباعاً، وإليكم خطوات الإستعلام.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024