pdf كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 … منصة مظلتي “عموم المحافظات”
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، يترقب عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والتي تعد من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين الأكثر احتياجاً خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من غلاء الأسعار وحلول شهر رمضان الكريم وما يحتاجه المنزل من سلع ومواد غذائية.
برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024
وقد أعلنت وزارة القوى العاملة عن رفع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على موقع الوزارة، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة كبار السن والسيدات، وتجنب الإزدحام والتكدس داخل المكاتب والهيئات الحكومية التابعة للوزارة، وأشار مصدر مسؤول بوزارة العمل العراقية أن الوزارة تلقت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وخلال الساعات الأخيرة كشفت الوزارة عن أسماء جديدة من المشمولين بالرعاية الإجتماعية ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بقية الكشوفات تباعاً، وإليكم خطوات الإستعلام.
كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.
- أو الدخول على منصة مظلتي.
- ادخل على برنامج الرعاية الاجتماعية.
- بعد ذلك اضغط على الوجبة المراد الإطلاع عليها.
- ثم اضغط على تحميل الكشوفات.
- انتظر ليتم تحميل الكشوفات.
- في النهاية ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات المتاحة .
- إذا لم تتمكن من العثور على اسم المستفيد يرجى متابعة الكشوفات الأخرى.
- أما في حالة العثور على اسم المستفيد برجاء الإطلاع على تاريخ الميلاد والتأكد أنه لنفس المواطن منعاً لتشابه الأسماء.