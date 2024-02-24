“خبر بمليون دولار للمصريين”.. وزارة التموين تقرر زيادة 100 جنيه على البطاقة. هيص وزقطط ياعم هتلعب معاك..!!

يحق للفئات المحتاجة والمستحقة الحصول على دعم إضافي من خلال زيادة قيمة بطاقة التموين بمبلغ 100 جنيه في مارس 2024 هذه الزيادة تأتي كخطوة حكومية لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود وتخفيف العبء المالي عنهم تعتبر بطاقة التموين وسيلة هامة لتوفير الغذاء الأساسي والضروري للأسر ذات الدخل المحدود في مصر وباقتراب مارس 2024 فإن زيادة قيمة الدعم على هذه البطاقة ستكون دعماً إضافياً للعديد من الأسر التي تعاني من ضغوط مالية وتشمل الفئات المستحقة للحصول على هذه الزيادة العمال غير المنتظمين العاطلين عن العمل الأسر الفقيرة ذوي الإعاقة كبار السن الأيتام الأرامل العاصرين وغيرهم من الفئات التي تحتاج الدعم الحكومي.

الفئات المستحقة لهذه الزيادة

الفئات المستحقة للحصول على زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين تشمل

الأرامل والمطلقات اللواتي يعانين من ظروف مالية صعبة.

المواطنين المستفيدين من برنامج التكافل والكرامة والذين يحتاجون إلى دعم إضافي.

أصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة الذين يواجهون صعوبات مالية.

المتقاعدين الذين يتلقون معاشات أقل من 2000 جنيه شهريًا ويحتاجون إلى دعم إضافي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

المسجلين في منحة العمالة الغير منتظمة الذين يواجهون تحديات مالية بسبب طبيعة عملهم غير المنتظمة.

تصريحات وزير التموين

هناك عدد كبير من المواطنين يفتشون عن الحقيقة المتعلقة بإضافة 100 جنيه إلى بطاقات التموين في شهر مارس من العام 2024 يؤكد مسؤولو وزارة التموين والتجارة الداخلية بشدة أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق لا يوجد داعٍ لنشر الأخبار الزائفة التي تثير الجدل بين الناس تؤكد الوزارة أن الوقت الراهن لا يستدعي تداول أي شائعات غير صحيحة بالإضافة إلى ذلك أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لم تصدر أي تصريحات بشأن إضافة أموال إلى بطاقات التموين مشيراً إلى أن القرار بذلك يعود لمجلس الوزراء الذي يتولى مسؤولية اتخاذ مثل هذه القرارات الاستثنائية.