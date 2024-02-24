“ردده الآن”.. دعاء ليلة نصف شعبان مستجاب 1445 من السنة النبوية وادعية ليلة النصف من شعبان مكتوبة

تصدر دعاء ليلة نصف شعبان مستجاب 1445 محركات البحث الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، وذلك لأن ليلة النصف من شعبان تعد من أفضل الليالي المباركة في التقويم الهجري وذلك لأنها لها فضل عظيم، وترفع فيه الأعمال حيث ورد في السيرة النبوية أحاديث تؤكد فضل هذه الليلة، ولهذا سوف نوضح عبر السطور القادمة أفضل الأدعية التي يحرص المسلمين على ترديدها في ليلة النصف من شعبان، تابعونا لمعرفة المزيد.

دعاء ليلة نصف شعبان مستجاب 1445

تعد ليلة نصف شعبان من أفضل الليالي المباركة التي يرفع فيها الأعمال إلى الله، ويفضل الصيام بها وذلك أسوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب أن يرفع عمله وهو صائم، ويكثر في هذه الليلة الكثير من الأعمال الصالحة من أجل التقرب إلى الله، والصلاة وقراءة القرآن، دعاء ليلة نصف شعبان مستجاب 1445 وهي :

“اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الطوْلَ والإنعام، يا ذا الوجه الكريم والأسماء الحسنى، يا ربنا ورب كل شيء، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا واسع الفضل والعطاء، اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا، واجعلنا من عتقاء شهرك الكريم، وتقبل دعاءنا، واجعل قلوبنا خاشعةً متذللةً لرحمتك، وارزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.”

“اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونتوجه إليك بأعمالنا الصالحة، ونتوسل إليك بوسيلة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أن تجعل لنا في هذه الليلة من النصف من شعبان قبولاً وتوفيقاً، وأن تغفر لنا ذنوبنا وتطهر قلوبنا وترزقنا من حيث لا نحتسب، وتبدلنا من حال الى حال خيراً وفرجاً، وتعجل لنا فيها خيراً من عندك يا أرحم الراحمين.”

موعد ليلة نصف شعبان 1445

بعد أن أوضحنا دعاء ليلة نصف شعبان مستجاب 1445 لابد أن نوضح موعد ليلة نصف شعبان حيث إن وفقا لبيان دار الإفتاء المصرية، من المقرر أن تكون ليلة النصف من شعبان يوم الأحد المقبل، والذي يصادف 25 فبراير 2024 ميلاديًا، والموافق ليوم 15 شعبان 1445 هجريًا، ومن المقرر أن تبدأ ليلة النصف من شعبان من فجر اليوم الذي يسبقه، وهو يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024، والذي يوافق يوم 14 شعبان 1445 هجريًا.

ادعية ليلة النصف من شعبان

(1) “اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ” [الفاتحة: 6، 7].

(2) “رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ” [البقرة: 127].

(3) ” رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ” [البقرة: 201].

(4) ” رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ” [البقرة: 250].

(5) ” رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ” [البقرة: 286].

(6) ” رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ” [البقرة: 286].

(7) ” رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ” [البقرة: 286].

(8) ” رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ” [آل عمران: 8].

(9) ” رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ” [آل عمران: 16].