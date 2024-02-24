رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة في مصر 2024 قبل الشهر الكريم عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

يبحث كثير من المستفيدين عن كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة في مصر 2024 حيث تعتبر منحة العمالة غير المنتظمة من أهم المنح المقدمة من الدولة حتى تساعد الفئة ذات الدخل المحدود وغير المنتظم على مواكبة ضغوطات الحياة ومواكبة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول الدعم المادي للعمالة غير المنتظمة.

منحة العمالة غير المنتظمة في مصر 2024

يبحث كثير من المستفيدين من برامج الدعم المادي عن منحة العمالة غير المنتظمة في مصر 2024 حيث تقدم المنحة للمستفيدين ذوي الدخل المحدود وغير الثابت ويمكن التسجيل في المنحة عبر اتباع التالي:

يتعين عليك أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة وذلك عبر الضغط على الرابط

يتعين عليك بعدها الضغط على أيقونة العمالة غير المنتظمة

يتعين عليك بعدها إدخال رقم الهاتف الخاص بك

ثم يتعين عليك إدخال الرقم القومي في البطاقة والمكون من 14 رقمًا في الخانة المحددة لذلك

قم بالنقر على التالي ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل الجنس والاسم

يتعين عليك بعدها في الخطوة التالية كتابة الحالة الاجتماعية وتاريخ الميلاد

وفي الخطوة الأخيرة يتعين عليك الضغط على أيقونة إرسال الطلب

ميعاد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وبعد الزيادات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي على جميع برامج الدعم المقدمة من الدولة فقد تم زيادة منحة العمالة غير المنتظمة لتصبح 1000 جنيه بدلًا من 500 وذلك في إطار دعم الفئات ذات الدخل غير المنتظم ولدخول شهر رمضان المبارك والحاجة إلى شراء المستلزمات الرمضانية ولكن لم تقرر الوزارة بعد عن ميعاد صرف المنحة بشكل رسمي حتى الآن.