“اشتري قبل رمضان” اسعار الدواجن اليوم السبت 24 -02-2024 في السوق المصري

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن اسعار الدواجن اليوم السبت 24 -02-2024،التي أصبجت من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من السيدات وربات البيوت، خاصة وسط تحضيرات استقبال شهر رمضان الكريم وشراء الكثير من السلع الغذائية واللحوم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على اسعار الدواجن اليوم …..

اسعار الدواجن اليوم السبت 24 -02-2024

حيث شهدت اسعار الدواجن اليوم 24-02-2024 انخفاضاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ليتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 90 إلى 92 جنيه، بعد أن كانت تباع بـ 97 جنيه وأحياناً 100 جنيه، وخلال الأيام الأخيرة شهدت أسعار الأعلاف انخفاضاً ملحوظاً مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في اسعار الدواجن في الأسواق واليكم الاسعار المتاحة في الأسواق المصرية …..

سعر الدواجن البيضاء اليوم داخل المزارع ما بين 90 جنيه حتى 91 جنيه، لتصل إلى المستهلك ما بين 109 إلى 112 جنيه.

فيما استقر سعر الدواجن البلدي عند 140 جنيه للكيلو.

سعر الدواجن الحمراء والساسو وصل حوالي 109 جنيه، و 110 جنيه.

أما عن سعر الدواجن الأمهات فقد وصل 78 جنيه على أن تصل إلى المستهلك بحوالي 80 جنيه.

فيما استقرت اسعار البانيه في السوق المصري ليسجل نحو 200 جنيه إلى 230 جنيه.

أما عن سعر الأوراك فقد وصل بين 90 جنيه إلى 110 جنيه للكيلو.

وأخيراً سعر كبدة الفراخ وصلت 120 جنيه للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم

كما يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن اسعار البيض والتي جاءت كالتالي: