برابط شغال.. نتائج السادس المهني الدور التمهيدي 2024 عبر موقع نتائجنا الوزاري في عموم المحافظات العراقية

أصبح نتائج السادس المهني الدور التمهيدي 2024 من أهم النتائج المتصدرة محركات بحث جوجل خلال الآونة الأخيرة منذ انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات بهذه المرحلة، وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل الهامة التي يتحدد بها مستقبل الطلاب، ومن المتوقع ظهورها خلال الساعات القادمة، ولهذا سوف نوضح كافة التفاصيل عن هذه النتائج إلى جانب طريقة الاستعلام عنها.

نتائج السادس المهني الدور التمهيدي 2024

في صدد حديثنا عن نتائج السادس المهني الدور التمهيدي 2024 يجدربنا الإشارة إلى أن امتحانات السادس المهني التمهيدي في جميع قد بدأت أنحاء العراق يوم 8 شباط الحالي، واستمرت حتى يوم الخميس الموافق 15 شباط، حيث أدى الطلاب امتحانات مواد مثل العلوم الصناعية وصيانة الحاسوب وإدارة الإنتاج والعمليات، وأعلنت وزارة التربية العراقية أن عمليات تقدير الدرجات قد بدأت في جميع مراكز التصحيح فور انتهاء الامتحانات، والجدير بالذكر أن الطالب يحق له دخول الامتحانات الوزارية إذا نجح في نصف عدد المواد المطلوبة في امتحانات التمهيدي، ويمكن للطلاب الحصول على النتائج بمجرد ظهورها من خلال موقع نتائجنا أو موقع الوزارة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس المهني الدور التمهيدي 2024

يمكن الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس المهني الدور التمهيدي 2024 من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات التالية، وهي :

الدخول إلى موقع نتائجنا.

انقر على قسم نتائج السادس المهني 2024.

انقر على قسم نتائج السادس المهني 2024. حدد بعد ذلك المحافظة التي يقيم فبها الطالب.

انقر بعد ذلك على خيار “تنزيل” الذي يوجد أمام اسم المحافظة.

حمل النتائج من خلال الضغط على زر “تنزيل النتائج”.

افتح ملف النتائج ابحث عن الاسم أو الرقم الامتحاني للطالب.

ومن خلال هذه الخطوات سوف تحصل على تقدير درجات الطالب في جميع المواد الدراسية للعام الحالي، ولكن بشرط بعد رفع النتائج على الإنترنت من قبل الجهات المختصة حيث سيتم يتم استبدال كلمة “قريباً” إلى “تنزيل” بمجرد رفع النتائج على الموقع.

قريبا وقبل حلول شهر رمضان ستقوم وزارة التربية العراقية بالاعلان عن نتائج السادس المهني الدور التمهيدي 2024 التي لاتزال حتى الآن في طور التصحيح والمراجعة، وفي انتظار رصد الدرجات داخل الكشوف ليتم رفعها على المواقع المخصصة لذلك وارسالها إلى المدارس.