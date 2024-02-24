“كله هيتعين” الان رابط استمارة التقديم على تعيينات العتبة الحسينية المقدسة 2024 وظيفة سائق وشروط التقديم

تعيينات العتبة الحسينية المقدسة لعام 2024، حيث قامت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة في محافظة كربلاء بالعراق بالإعلان انه سيتم تعيين سائقين لتلبية احتياجاتها الحالية، ليتوجه الآن الآلاف من المواطنين داخل محافظة كربلاء بالبحث عبر محركات البحث” جوجل “عن كيفية التقديم والتسجيل في الاستمارة المخصصة لتلك التعيينات، وتتم عملية الاختيار وفقًا لمجموعة من الشروط والأحكام المحددة مسبقًا، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تتعرف على كيفية التقديم التقديم والتسجيل في الاستمارة الخاصة بتلك التعيينات، والتي تم تصميمها وفقًا لمتطلبات الأمانة العامة.

شروط تعيينات العتبة الحسينية 2024 بوظيفة سائق

تتطلب عملية التقديم على هذه الوظيفة القيام ببعض الخطوات المحددة. إليك بعض المعلومات الإضافية:

يجب أن يكون لدى المتقدمين السكن في محافظة كربلاء وأن يكونوا ذوي خبرة في قيادة السيارات والباصات.

يجب أن يكون لديهم رخصة قيادة سارية المفعول وسجل قيادة نظيف.

يتعين على المتقدمين ملء استمارة التعيينات الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة.

يجب تقديم المعلومات الشخصية اللازمة وتفاصيل الخبرة في قيادة السيارات والباصات.

بعد ملء الاستمارة الإلكترونية، يجب على المتقدمين التأكد من صحة المعلومات المقدمة وتفعيل الطلب.

تتطلب الأمانة العامة إرفاق بعض المستندات الداعمة مثل صورة الهوية ورخصة القيادة.

سيتم الاتصال بالمتقدمين المختارين لترتيب مقابلة شخصية واختبار قيادة.

سيتم الإعلان عن النتائج النهائية وتحديد المرشحين الناجحين الذين سيتم تعيينهم كسائقين في العتبة الحسينية المقدسة.

رابط التقديم على تعيينات العتبة الحسينية 2024 بوظيفة سائق

قامت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة باطلاق استمارة التقديم على تعيينات العتبة بوظيفة سائق منذ يوم الثلاثاء و يستمر حتى يوم الخميس القادم ، ويتم تعبئة استمارة التعيينات الإلكتروني من خلال الرابط التالى: استمارة التقديم على تعيينات العتبة بوظيفة