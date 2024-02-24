قناة ثقافية جديدة.. إليكم تردد قناة اليمن الوثائقية الجديد على القمر الصناعي نايل سات

منذ مدة قريبة ظهر تردد قناة اليمن الوثائقية على النايل سات، وتعتبر هذه القناة من القنوات اليمنية المتخصصة في عرض البرامج الثقافية والوثائقية والتعليمية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج تهم المشاهدين في اليمن وأيضاً في مختلف أنحاء الوطن العربي، ومن خلال هذا المقال سنسلط الضوء على محتوى القناة ونقدم العديد من التفاصيل حولها وحول ترددها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة اليمن الوثائقية ونوعية محتواها

تتميز قناة اليمن الوثائقية كونها الأولى من نوعها في اليمن، حيث تخصصت بالكامل في عرض البرامج والأفلام الوثائقية والتعليمية والتربوية والثقافية في مجالات متنوعة مثل العلوم، والسياسة، والتاريخ، والفن، وغيرها من المجالات الهامة، حيث جودة الأفلام والبرامج المعروضة عالية، مع اختيار محتوى متميز من المعلومات والقصص المشوقة من مختلف أنحاء العالم، تسعى قناة اليمن الوثائقية إلى نشر الثقافة التوثيقية في اليمن والوطن العربي بأسره، وتعمل جاهدة على تقديم محتوى متنوع ومميز للمشاهدين باللغة العربية الفصحى السليمة، وتضمن القناة عرضاً دقيقاً للوقائع والأحداث الحالية والتاريخية في قصصها المعروضة على شاشتها بشكل علمي وحيادي وموضوعي، مما يسهم في تثقيف المشاهدين حول الأحداث والظواهر التي تجري حولهم في الوقت الحالي أو في الماضي.

تردد قناة اليمن الوثائقية بآخر تحديث 2024 على النايل سات

يمكن لمحبي البرامج الوثائقية والتعليمية ومتابعي قناة اليمن الوثائقية مشاهدة برامج القناة الممتعة والمشوقة عبر ضبط ترددها الجديد، وهو الموضح في النقاط التالية.

التردد: 12685

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 4\3

معدل الترميز: 27500

علماً أن اسم القناة على قائمة القنوات سيكون “Yemen Documentary”.