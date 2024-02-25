“عملاق الفئة المتوسطة في مصر”.. سعر ومواصفات سامسونج جالاكسي a24.. وحش الالعاب الإلكترونية..!!

تم إطلاق سامسونج جالاكسي A24 كأحدث إصدار من سلسلة الهواتف الذكية من سامسونج، والتي تتميز بتقديم تقنيات مبتكرة وأداء ممتاز يتضمن هاتف سامسونج جالاكسي A24 مواصفات مثيرة للاهتمام تجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن هاتف ذكي يلبي جميع احتياجاتهم اليومية، يتميز سامسونج جالاكسي A24 بشاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصة Super AMOLED ودقة عرض FHD+ مما يوفر تجربة تصفح مريحة وواضحة، كما يحتوي الهاتف على معالج ثماني النواة يوفر أداءً سلسًا وسريعًا بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 6 جيجابايت تساعد على تشغيل التطبيقات بسلاسة وبدون تأخير.

مميزات الهاتف

في السطور القليلة القادمة سوف نوفر لكم ابرز المزايا الموجوده في الهاتف

هاتف Samsung يتمتع بتقنية NFC للدعم، وهو متوافق مع بطاقات SIM Nano Sim المزدوجة ويُدعم الاتصال عبر شبكات 2G 3G 4G.

يأتي الهاتف بأبعاد 162.1 × 77.6 × 8.3 ملم، ويزن 195 جرام مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش ودقة FHD+ 1080 × 2340 بكسل وكثافة بكسلات 396 PPI ومعدل تحديث 90Hz.

يتوفر بسعات تخزين متعددة 128 جيجا، + 4 جيجا رام 128 جيجا + 6 جيجا رام و128 جيجا + 8 جيجا رام.

كما يحتوي على فتحة لبطاقة ذاكرة خارجية، ويضم معالج MediaTek Helio G99 بنظام Android 13 وواجهة مستخدم One UI من Samsung.

سعر الهاتف

يتميز هاتف سامسونج بأدائه المتفوق، الذي يلبي احتياجات الاستخدام اليومية بكفاءة، ويتميز هذا الجهاز بتوفير الأداء الممتاز واعتماد التكنولوجيا الحديثة تتوفر النسخة ذات سعة 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بسعر يبلغ 8600 جنيه، بينما تتوفر النسخة ذات سعة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بسعر 9600 جنيه، وفي المملكة العربية السعودية يبلغ سعر النسخة ذات سعة 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي 620 ريال سعودي، بينما يبلغ سعر النسخة ذات سعة 128 جيجابايت في الإمارات 630 درهمًا مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.