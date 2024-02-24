لا تحرم صغارك منها وثبت لهم تردد قناة شليل للأطفال الجديدة على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (2024)

قناة شليل للأطفال تعتبر واحدة من القنوات البارزة التي تهتم بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي مخصص للأطفال على مدار الساعة، أصبحت تحظى هذه القناة بشعبية كبيرة بين الأهالي الذين يسعون إلى العثور على قناة ترفيهية آمنة ومسلية لأطفالهم، مما يجعلهم يتابعونها بانتظام، ونظراً لأهمية معرفة تردد القناة للمشاهدين، فإننا نقدم في هذا المقال تردد قناة شليل للأطفال على النايل سات، مع توفير المعلومات الكاملة المتعلقة بها.

لمحة عن قناة شليل للأطفال السودانية وبرامجها المنوعة

شليل هي قناة تلفزيونية سودانية تقدم محتوى مميز للأطفال في السودان، حيث تستهدف الفئة العمرية من عامين إلى 15 عاماً ببرامج متنوعة ومفيدة، تتميز القناة بثقة كبيرة من قبل أولياء الأمور نظراً لتوجهها التعليمي وتركيزها على تنمية مهارات الأطفال وتحفيز تفكيرهم، السر وراء نجاحها يكمن في تقديم برامج تعليمية ترفيهية منوعة ومسلية، تساهم هذه البرامج في بناء قيم الوطنية والانتماء للوطن، وتسعى القناة إلى تعزيز الفخر بالهوية السودانية وتعريف الأطفال بتراث بلادهم بطريقة مبسطة، كما تسعى لتحفيز الذكاء والتفكير الإبداعي والنقدي، إضافة إلى عرضها لمجموعة من الأغاني التربوية والأناشيد الدينية، وذلك من خلال تقديم محتوى ترفيهي متنوع يجنبهم الشعور بالملل.

تفاصيل تردد قناة شليل للأطفال بآخر تحديث 2024 على قمر النايل سات

يمكن لمحبي قناة شليل من الأطفال وذويهم متابعة برامج القناة الترفيهية والتعليمية عبر ضبط ترددها الجديد، وهو الموضح في النقاط التالية.

التردد: 12322

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4\3

معدل الترميز: 27500

علماً أن اسم القناة على قائمة القنوات سيظهر كالتالي: “Shelail TV”.