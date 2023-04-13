ياهناكم.. تفاصيل زيادات المعلمين 2023 في المرتبات ونكشف عن موعد الصرف

يتساءل العاملين في وزارة التربية والتعليم عن زيادات المعلمين 2023 وذلك بعد إعلان الرئاسة زيادة رواتب جميع الإداريين والعاملين في القطاعات الحكومية، وأن الحد الأدنى لذلك سيكون 1000 جنيه لأصحاب الكادرات والموظفين بالمصالح الحكومية، حيث وافق النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب على المشروع المقدم من الحكومة بمنح المعلمين حافز شهري طبقا للقانون 212 الصادر في عام 2020، وقد تقرر إضافة حافز جودة لكافة العاملين في قطاع التعليم سواء معلمين أو إداريين وقدره 300 جنيه بشكل شهري، ونوضح اليكم موعد زيادة رواتب المعلمين فتابعوا معنا عبر سطور هذا المقال.

موعد زيادات المعلمين 2023

وقد قررت اللجنة أيضا منح حافز إضافي شهري لهذه الفئات (كبير معلمين 440 جنيه، معلم خبير 445 جنيه، معلم أول أ 450 جنيه، معلم أول 465 جنيه)، ولقد جاءت قرارات من قبل اللجنة بإمكانية زيادة هذه الحوافز وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على طلب من شيخ الأزهر ووزير التعليم العالي.

وبناء على قرار الزيادة في مرتبات المعلمين فقد أصبح الحد الأدنى لموظفي الدرجة الثالثة نحو 3500 جنيه أما الدرجة الثالثة فقد صارت نحو 5000 جنيه و6000 جنيه لحملة الماجستير و7000 جنيه بالنسبة للأشخاص حاملي درجة الدكتوراة، وتتضمن أيضا هذه القرارات علاوات دورية تتفاوت من درجة إلى أخرى نقدمها إليكم في النقاط التالية:

حوافز وعلاوات دورية بحد أدنى 125 جنيه تصل إلى نسبة 8% المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ونسبة 15% لغير المخاطبين.

الدرجة السادسة والخامسة والرابعة تحصل على علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه، أما من الدرجة الثالثة حتى الأولى 400 جنيه.

زيادة الحوافز الإضافية للأشخاص الشاغلين للوظائف وكيل وزارة وكذلك مدير عام ووكيل أول وزارة إلى 500 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر إبريل للمعلمين بالزيادة الجديدة

من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر إبريل والتي تتضمن زيادات المعلمين 2023 حيث يتم تطبيق حزمة زيادة الأجور لجميع العاملين في الأجهزة الإدارية بالدولة وفقا لقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر ابريل بداية من يوم الخميس 13 من إبريل قبل عيد الفطر المبارك