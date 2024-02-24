“رمضان كريم” البحوث الفلكية تكشف عن مواعيد الإفطار والسحور أول أيام شهر رمضان 2024… تعرف عليها

مواعيد الإفطار والسحور أول أيام شهر رمضان 2024، أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم والتي بدأت نفحاته تهل علينا بداية من تزيين الشوراع وتشغيل أغاني رمضان التي تشعرنا بالفرح والبهجة، داعين المولى أن يهل علينا رمضان والأمة الإسلامية في أحسن حال وأن يفك كرب أخواننا الفلسطنيين ، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن مواعيد الإفطار والسحور أول أيام شهر رمضان 2024، والتي سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية …..

موعد إفطار أول أيام شهر رمضان

حيث أعلن معهد البحوث الفلكية عن موعد أول يوم رمضان 2024، والذي من الموافق أن يكون في الإثنين 11 مارس 2024، وهذا ما سوف تعلن عنه دار الإفتاء المصرية في مؤتمر صحفي كبير يذاع على القنوات الفضائية .

وحسبما صرح مصدر مسؤول بمعهد البحوث الفلكية فإن عدد ساعات صيام أو يوم رمضان سوف تكون 13 ساعة و 38 دقيقة ، ومن المقرر أن تزداد دقيقة إلى دقائق طوال الشهر على أن تصل ساعات الصيام في نهاية شهر رمضان إلى 14 ساعة و 35 دقيقة، لتزداد ساعات الصيام ساعة واحدة فقط على ندار الشهر المبارك.

مواعيد الإفطار والسحور أول أيام شهر رمضان 2024

ومن المقرر أن يكون موعد سحور اليوم الأول من شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 2:33 صباحاً، ليكون موعد الإمساك في الساعة 4:23 صباحاً، وموعد آذان الفجر سوف يكون في الساعة 4:43 صباحاً، ليؤذن آذان المغرب في تمام الساعة 06:01 مساءً، وبهذا تكون ساعات صيام اليوم الأول من شهر رمضان 13 ساعة و 18 دقيقة.