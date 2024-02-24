“وحش التصوير من ريلمي” اصدار جهاز انيق من شركة ريلمي هيجنن الكل.. كينج الفئة المتوسطة..!!

تم إطلاق هاتف Realme 12 Pro Plus مؤخراً في السوق وهو هاتف ذكي يأتي بمواصفات رائعة وتقنيات حديثة تجعله منافساً قوياً في فئته يتميز هذا الهاتف بتصميم أنيق وجذاب بالإضافة إلى أداء متميز وكاميرا عالية الجودة وشاشة عريضة وبطارية قوية وأحد أهم مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus هو شاشته الكبيرة بحجم 6.7 بوصة ودقة عرض FHD+ مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة وواضحة للمحتوى الوسائط المتعددة كما يعمل الهاتف بمعالج قوي من فئة Snapdragon مما يضمن سلاسة وسرعة في التشغيل والأداء.

مواصفات الجهاز

شاشة بحجم 6.7 بوصة توفر تجربة مشاهدة ممتازة.

معدل تحديث يبلغ 120 هرتز لتجربة استخدام سلسة وسلسة.

دقة الشاشة تبلغ 1080×2412 ميجابكسل لتفاصيل واضحة وحادة.

سطوع الشاشة يصل إلى 950 شمعة لتجربة مشاهدة مشرقة في الظروف الخارجية.

وزن الجهاز 196 جرامًا لسهولة الحمل والاستخدام اليومي.

يعتمد الجهاز على معالج Snapdragon 7s Gen 2 لأداء قوي وسلس.

يعمل بنظام التشغيل Android 14 لتجربة استخدام متطورة ومستقرة.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير لضمان استخدام طويل الأمد دون الحاجة للشحن المتكرر.

دعم الشحن السريع بقوة 67 واط لشحن سريع وفعال.

الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل لتصوير مذهل بفتحة عدسة F/1.8.

الكاميرا الثانية بدقة 64 ميجابكسل للتصوير بزاوية واسعة والتقاط تفاصيل دقيقة.

الكاميرا الثالثة بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور بزاوية واسعة لمناظر طبيعية جميلة.

مساحة تخزين داخلية تتوفر بسعات متنوعة 128 جيجابايت 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت لتلبية احتياجات التخزين المختلفة.

مميزات الهاتف

الهاتف يأتي مع شاشة من نوع ALMOND مع معالج ثماني النواة فائق القوة وبدقة تصنيع تبلغ 4 نانومتر ومستشعر بصمة الأصبع المدمج في الشاشة يتميز الهاتف أيضًا ببطارية ذات سعة كبيرة وتقنية الشحن السريع بقوة 67 واط مع سماعات ستيريو تدعم تقنية الصوت العالي ويدعم الهاتف تقنية تحديد الموقع الجغرافي GPS ومنفذ USB الذي يدعم خاصية OTG بالإضافة إلى وجود ميكروفون لعزل الضوضاء.