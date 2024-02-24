تعرف على موعد نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية بين ليفربول وتشيلسي

جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة على موعد مع واحدة من أقوى مباريات كرة القدم هذا الموسم، وهي مباراة نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية التي ستجمع بين كل من تشيلسي وليفربول، مباراة الفريقين ستكون ضمن منافسات المرحلة النهائية من كأس رابطة الأندية الإنجليزية لموسم 2024، يدخل فريق تشيلسي المباراة في محاولة إنقاذ موسمه الكارثي.

وخاصة بعد عدم تمكنه من إحراز أي لقب حتى الآن وابتعاده عن المنافسة على كافة الألقاب والبطولات التي شارك بها حتى اللآن بما في ذلك لقب الدوري الانجليزى البرميرليج، حيث يحل تشيلسي في المركز العاشر حاليا.

وفيما يلي سنتعرف على موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

موعد مباراة تشيلسي وليفربول

تقام مباراة تشيلسي وليفربول في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأحد الموافق الخامس والعشرون من فبراير الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، يحتضن اللقاء ملعب ويمبلي وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورتس 1، يدخل فريق ليفربول تلك المباراة بمعنويات مرتفعة جدا خصوصا مع النتائج الجيدة التي يحققها الفريق هذا الموسم واستمراره في الحفاظ على صدارة ترتيب البرميرليج حتى الآن، على الجانب الآخر فأن فريق تشيلسي يدخل تلك المباراة محاولا تحقيق الانتصار الذي سيقدم له دفعة معنوية كبيرة لاستكمال ما بقي من الموسم.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

من المتوقع أن يقوم المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب خلال مباراته ضد تشيلسي خاصة مع الغياب المتوقع لمحمد صلاح بداعي الإصابة بوضع التشكيل التالي:

حراسة المرمى كويمين كيليهر.

خط الدفاع كل من:- فان دايك –روبرتسون –إبراهيما كوناتية – جو جوميز.

خط الوسط أليكسيس ماك أليستر – واتارو إندو – ريان جرافنبيرش هارفي إليوت.

خط الهجوم لويس دياز – كودي جاكبو.

التشكيل المتوقع لتشيلسي

على الجانب الآخر فمن المتوقع أن يكون تشكيل تشيلسي خلال مباراته في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد ليفربول كما يلي:

حراسة المرمى دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع يضم كل من:- أكسيل ديساسي – مالو جوستو- بن تشيلويل – ليفي كولويل.

خط الوسط إنزو فيرنانديز – مويسيس كايسيدو – جالاجير.

خط الهجوم رحيم ستيرلينج – بالمر – نيكولاس جاكسون.