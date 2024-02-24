تستعد دلوقتي .. مواعيد انقطاع الكهرباء خلال رمضان 2024 Ramadan 2024 قبل موعد الإفطار أو بعد

يبحث كثير من المواطنين في مصر عن مواعيد انقطاع الكهرباء خلال رمضان 2024 وذلك في إطار تخفيف شركة القابضة للكهرباء الأحمال عن الدولة حيث بدأت خطة تخفيف الأحمال من يوليو الماضي ومع اقتراب شهر رمضان الكريم يتساءل المواطنون عن موعد انقطاع الكهرباء خاصة مع الصيام والسحور ووقت العبادات الرمضانية وذلك ما أوضحته القابضة للكهرباء وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول انقطاع التيار الكهربائي في شهر رمضان المبارك.

مواعيد انقطاع الكهرباء خلال رمضان 2024

وقد أعلنت القابضة للكهرباء عن مواعيد انقطاع الكهرباء خلال رمضان 2024 حيث وفقًا لشهر الصيام والعبادات الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك فقد قررت القابضة للكهرباء خفض ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى ساعة واحدة فقط خلال نهار رمضان وذلك حتى يستطيع المواطنون تأدية العبادات الرمضانية والتفرغ لها مع القدرة على تناول وجبة الإفطار والسحور للقدرة على الصيام في اليوم التالي.

جدول انقطاع التيار الكهربائي في رمضان

وقد قررت القابضة للكهرباء فصل التيار الكهربائي في رأس الساعة حيث سيتم فصل الكهرباء قبل الإفطار وفي ساعات النهار ويختلف الوقت باختلاف المنطقة السكنية وجدول انقطاع التيار الكهربائي هو كالتالي: