تستعد دلوقتي .. مواعيد انقطاع الكهرباء خلال رمضان 2024 Ramadan 2024 قبل موعد الإفطار أو بعد
يبحث كثير من المواطنين في مصر عن مواعيد انقطاع الكهرباء خلال رمضان 2024 وذلك في إطار تخفيف شركة القابضة للكهرباء الأحمال عن الدولة حيث بدأت خطة تخفيف الأحمال من يوليو الماضي ومع اقتراب شهر رمضان الكريم يتساءل المواطنون عن موعد انقطاع الكهرباء خاصة مع الصيام والسحور ووقت العبادات الرمضانية وذلك ما أوضحته القابضة للكهرباء وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول انقطاع التيار الكهربائي في شهر رمضان المبارك.
مواعيد انقطاع الكهرباء خلال رمضان 2024
وقد أعلنت القابضة للكهرباء عن مواعيد انقطاع الكهرباء خلال رمضان 2024 حيث وفقًا لشهر الصيام والعبادات الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك فقد قررت القابضة للكهرباء خفض ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى ساعة واحدة فقط خلال نهار رمضان وذلك حتى يستطيع المواطنون تأدية العبادات الرمضانية والتفرغ لها مع القدرة على تناول وجبة الإفطار والسحور للقدرة على الصيام في اليوم التالي.
جدول انقطاع التيار الكهربائي في رمضان
وقد قررت القابضة للكهرباء فصل التيار الكهربائي في رأس الساعة حيث سيتم فصل الكهرباء قبل الإفطار وفي ساعات النهار ويختلف الوقت باختلاف المنطقة السكنية وجدول انقطاع التيار الكهربائي هو كالتالي:
- سيتم فصل الكهرباء من الساعة ال11 صباحًا وحتى ال12 بعد الظهر في بعض المناطق
- على أن تفصل الكهرباء في مناطق أخرى من الساعة ال12 ظهرًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا
- وتبدأ ساعة فصل الكهرباء في مناطق أخرى من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الساعة ال2 ظهرًا
- وفي منطقة أخرى ستقطع الكهرباء من الساعة الـ2 بعد الظهر وحتى الساعة ال3 عصرًا
- وفي المرحلة الرابعة وقبل الأخيرة ستقطع الكهرباء من الساعة ال3 عصرًا وحتى الساعة ال4 عصرًا
- وفي المرحلة الأخيرة تبدأ ساعات فصل الكهرباء من الساعة ال4 عصرًا وحتى الساعة ال5 عصرًا على أن ينتهي فصل الكهرباء قبل مدفع الإفطار