“بالتقسيط لمدة 30 سنة”رابط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2024 في المدن الجديدة…. والشروط اللازمة

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن رابط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2024، الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان لعدد كبير من محدودي الدخل خاصة الشباب المقبل على الزواج، حيث أعلنت الوزارة عن توافر عدد كبير من الوحدات السكنية بمساحات مختلفة، وتقسيط طويل المدى والذي قد يصل إلى 20 و 30 عام وإليكم التفاصيل…..

رابط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2024

حيث أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن طرح وحدات سكنية جديدة أمام الملايين من الشباب والتي تتراوح مساحتها بين 75 إلى 90 متر، ليتراوح سعر الوحدة بين 350 إلى 500 ألف جنيه، حسب المكان والمساحة.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح وحدات شقق الاسكان الإجتماعي بتقسيط يصل إلى 30 سنة ، يقوم المواطن بدفع 10% من ثمن الوحدة، عند قبول طلب التقديم، ويتم تقسيط الباقي على 30 سنة وهذا يختلف من شخص لآخر ويتم طبقاً لراتب المتقدم .

ما هي شروط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي

وكانت وزارة التعمير والاسكان أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم على شقق الاسكان الإجتماعي ، والتي جاءت كالتالي: