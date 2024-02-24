السابعه 7.. كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf بالعراق عبر منصة مظلتي

ننشر لكم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالإعلان عن أسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة؛ وذلك في إطار حرص الحكومة العراقية على تقديم الدعم للمواطنين الأشد احتياجًا من أجل رفع الأعباء عنهم، وتوفير حياة كريمة لهم، ومن خلال هذا المقال سنوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وأنه من المقرر الإعلان عن الأسماء خلال الفترة القادمة من خلال منصة مظلتي التابعة للوزارة قبل بدء شهر رمضان، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المستحقين لدعم الرعاية الاجتماعية بالخطوات التالية:

قم بالتوجه إلكترونيًا إلى منصة مظلتي من هنا .

انقر على قسم الخدمات الإلكترونية.

حدد رقم الدفعة التي قدمت فيها، وكذلك رقم الوجبة.

أدخل كافة البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة في الحقول المخصصة لها.

انقر على زر استعلام.

ستظهر أمامك على الشاشة كافة التفاصيل المتعلقة بالأهلية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

هناك عدة شروط يجب معرفتها والالتزام بها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وهي على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية، ومقيمًا إقامة دائمة داخل العراق.

يشترط تقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة عند التقديم.

كما يشترط على المتقدم ألا يكون يتقاضى دعمًا من أي جهات أخرى.

يلزم أن يكون المتقدم من ضمن الفئات المشمولة بالدعم التي أعلنت عنها الوزارة.

يلزم ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد فأكثر.

من الضروري ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة بالنسبة للرجال، و 15 سنة بالنسبة للنساء.

يجب ألا يتعدى عمر المتقدم عن 60 سنة بالنسبة للرجال، و 55 عامًا بالنسبة للنساء.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في دعم الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض المستندات والوثائق المطلوبة للتقديم وهي: