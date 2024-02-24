دعاء ليلة النصف من شعبان 1445 مُستجاب في هذه الليلة المباركة وفضل ليلة النصف من شعبان

دعاء ليلة النصف من شعبان 1445، زاد البحث في الساعات الأخيرة من جانب المسلمين في كافة أنحاء العالم كله حول دعاء ليلة النصف من شعبان 1445 وذلك لما في هذه الليلة من فضل وبركة، حيث تُعد واحدة من أفضل الليالي التي يتقبل فيها الله الدعاء وترفع فيها الأعمال ويصوم الكثير من الناس في هذه الليلة ويترقبون إلى الله بالصدقة والصيام والصلاة والدعاء، وفي هذا المقال نقدم لكم مجموعة من أفضل الأدعية المستجابة بإذن الله في هذه الليلة المباركة.

دعاء ليلة النصف من شعبان 1445

تبدأ ليلة النصف من شعبان بعد مغرب اليوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 الموافق 14 شعبان 1445 وحتى فجر الأحد الموافق 15 شعبان 1445 بمشيئة الله، ونقدم لكم الآن دعاء ليلة النصف من شعبان 1445 المستجاب إن شاء الله، فرددوه طوال اليوم:

اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾.

فضل ليلة النصف من شعبان

يتغافل الكثير من الناس عن فضل ليلة النصف من شعبان على الرغم من أنها ليلة مباركة يستحب فيها الدعاء والتقرب من الله عز وجل، فعن معاذ بن جبل عن النبي ﷺ قال: «يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ، أَوْ مُشَاحِنٍ».