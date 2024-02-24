متى تبدأ ليلة النصف من شعبان 1445 وما هي أحب الأعمال إلى الله في هذه الليلة | | أفضل 5 أدعية في ليلة النصف من شعبان 1445

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان، يتساءل الجميع في الوقت الحالي عن متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟ حيث تعتبر هذه الليلة المباركة واحدة من الليالي المنتظرة من جانب المسلمين بفارغ الصبر نظراً لما في هذه الليلة من إجابة للدعاء وتفريج للهموم، وتكمن أهمية هذه الليلة فيما ينزل فيها من بركات وخيرات حيث يطلع الله فيها إلى جميع خلقة، فكان النبي ﷺ يصوم في نهار هذه الليلة ويقوم في ليلها.

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟

في ظل رغبة الجميع في معرفة متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟ ومتى تنتهي؟ فنذكر لكم أن هذه الليلة الكريمة تبدأ من غروب شمس اليوم السبت الموافق 14 شعبان 1445 هـ (24 فبراير 2024) وتنتهي عند فجر غداً الأحد الموافق 15 شعبان 1445 هـ (25 فبراير 2024) بإذن الله، فيجب على الجميع اغتنام هذه الليلة والتقرب إلى الله بالقيام والصلاة والدعاء وقرأه القرآن الكريم لعلنا نكون في هذه الليلة من من غفر الله لهم وباعد بينهم وبين النار وكتبهم من أهل الجنة اللهم آمين يارب العالمين.

أفضل أدعية في ليلة النصف من شعبان 1445

بعد أن عرفنا متى تبدأ ليلة النصف من شعبان 1445 نقدم لكم الآن مجموعة من أفضل الأدعية المستجابة في هذه الليلة بإذن الله تعالى، فرددوها طوال هذا اليوم:

اللهم لا تمنع عنى مواهبك لسوء ماعندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين، وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي، وجميع المسلمين.

إِلهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

ربي أسألك في تلك الليلة المباركة أن تفرج قلبي وتريح بدني وعقلي من كل ما يشغله ويؤرقه، فأنت التواب الرحيم وأنت الحنان المنان الرحيم بعبادك.

أفضل الأعمال في ليلة النصف من شعبان

لعل من أفضل الأعمال في هذه الليلة الطيبة المباركة هي كما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا؟ أَلَا كَذَا؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

فمن أفضل الأعمال كما علمنا حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه هو الصيام والقيام والدعاء وكثرة الاستغفار والصلاة.