ضيف عيالك وخد سكر زيادة.. التموين تعلن عن إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 لهذه الفئات+ الشروط وطريقة التقديم.. ياسعدك ياهناك ياللى منهم

يشكل موضوع إضافة المواليد على البطاقات التموينية محور اهتمام كبير بين المواطنين، حيث يبحثون عن الإجراءات اللازمة لتحديث بطاقاتهم وتوسيع نطاق الاستفادة من الدعم التمويني ومن خلال كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن عملية إضافة المواليد تقتصر حالياً على فئات محددة وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية يظهر أن هذا الموضوع يشكل تحديًا للكثير من الأسر، خاصة تلك الفئات الأكثر احتياجاً.

كيفية اضافة المواليد؟

لتسجيل المواليد الجدد على بطاقة التموين يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التموين الإلكتروني.

كتابة رقم البطاقة التموينية في الحقل المخصص له.

إنشاء حساب جديد إذا لزم الأمر.

النقر على خيار خدمات تقديم الطعام.

إدخال اسم الأم في الحقل المخصص.

النقر على زر إضافة أفراد العائلة غير المسجلين في البطاقة التموينية 2024.

كتابة اسم المولود الجديد والذي يجب تسجيله على البطاقة.

ما هى شروط اضافة المواليد الجدد؟

ينبغي أن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية، مما يعني أنها تستحق الدعم الاجتماعي الإضافي.

و يجب أن يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين هو 4 أفراد ويتكون من زوج وزوجة واثنين من الأبناء.

يتطلب المعاش الشهري للأسرة أن يكون على الأقل 2500 جنيه لتلبية الشروط اللازمة لإضافة فرد إضافي.

كما ينبغي أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب البطاقة يفي بالمعايير المطلوبة لتحمل تكاليف إضافة فرد إضافي على البطاقة.

تعرف على الأشخاص المستحقين لإضافة ابنائهم على بطاقة التموين

حددت وزارة التموين عدة اشخاص مستحقين لإضافة ابنائهم وهم كالتالى: