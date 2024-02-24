“الذهب رخص خالص ياجدعان”.. انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم السبت 24 فبراير.. اجري هاتي للواد الشبكة..!!

تم اليوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 تسجيل انخفاض في أسعار الذهب بالسوق المصرية حيث شهد عيار 21 انخفاضًا يبلغ حوالي 235 جنيه بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 بمقدار 268 جنيه وهبطت أسعار الذهب عيار 18 بمبلغ 202 جنيه وعلى الصعيد العالمي تراجع سعر الذهب اليوم بالدولار بحوالي 13 دولارًا حيث بلغ سعر أونصة الذهب الآن 3035 دولارًا مقارنة بسعره الذي بلغ صباح اليوم 3048 دولارًا وفي هذا المقال سوف نتعرف مع حضراتكم على اخر الاخبار والتفاصيل والاسعار التي وصل واستقر اليها الذهب اليوم السبت 24 فبراير في كافة الاسواق المصرية فقط تابعوا معنا.

اسعار الذهب

أعلنت شعبة التجارة في قطاع الذهب عن توقعات ملهمة بخصوص احتمال تراجع أسعار الذهب بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة مشيرة إلى أن شهر رمضان قد يشهد نشاطًا ملحوظًا في عمليات الشراء وقد شهد شهر فبراير تصحيحات هامة في أسعار الذهب بعد فترة من الارتفاعات القوية خلال الأشهر السابقة حيث وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية تقريبًا تجاوزت حاجز 4200 جنيه للجرام دون أي تصحيح ملموس وفي ظل الانخفاض الحالي في أسعار الذهب بسبب ضعف الدولار وتراجع الطلب المحلي في الفترة الأخيرة قبل شهر رمضان إضافة إلى زيادة عمليات البيع من قبل المستهلكين خوفًا من مزيد من التراجع يمكن أن يفتح هذا الوضع الباب أمام فرص جديدة للمستثمرين للدخول مجددًا في سوق الذهب وفقًا لتحليلات شركة جولد بيليون الفنية.

اسعار الذهب اليوم