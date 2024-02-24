ثبت تردد قناه وناسه 2024 للأطفال على النايل سات وخلي “لولو” معاكم طول اليوم واعرفوا “مين سرق لولو”

كل بيت في العالم العربي به أطفال يبحثون عن تردد قناه وناسه 2024 للأطفال، وذلك لتنزيل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بهم ومتابعة جميع الأناشيد المعروضة على شاشتها، حيث تستهدف وناسه الصغار من أول عمر يوم وحتى سن 18 سنة تقريبًا، وتقدم القناة البث الخاص بها على مدار اليوم دون انقطاع، وتقدم باقة كاملة من الأناشيد للأطفال أنشودة تلو الأخرى، ونقدم لكم الإحداثيات الخاصة بوناسة على “النايل سات”، وذلك عبر موقعنا “البديل” تابعونا.

تردد قناه وناسه 2024 للأطفال

من الترددات المطلوبة بالوطن العربي والبحث قائم عنها تردد قناة وناسة، حيث قناة شهيرة من قنوات الأطفال تقوم ببث محتواها على النايل سات، والمحتوى التي تقدمه جامع للمحتوي الترفيهي والتعليمي بنفس الوقت، فعلي سبيل المقال أحد الأناشيد عن منع فتح الباب إلا للوالدين فقط، حيث أنشودة “لا تفتح الباب إلا لبابا وماما”، فهي أنشودة من وجه نظر الأولاد ولكن تعليمهم سلوك حميد، وتأتي إحداثيات القناة على هذا النحو:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد: 11599.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات استقبال تردد قناه وناسه 2024 للأطفال

باستطاعة الآباء والأمهات تثبيت تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، وذلك بخطوات تأتي على هذا الترتيب: