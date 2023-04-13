برسالة وبس.. ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 جميع الدول العربية وفرصة لربح 3000000 دولار

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023، الالاف من الأشخاص من كافة الدول العربية يبحثون عن ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 التي تذاع على قناة MBC، ويقدم مسابقة الحلم الإعلامي مصطفى الآغا، وتقدم المسابقة عدد الجوائز القيمة، حيث يتم السحب حاليا على جوائز مالية كبيرة ومنزل الأحلام، ويمكنك في أقل من دقيقة الاشتراك في المسابقة بسهولة.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

من خلال الاطلاع على ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 يمكنك ارسال رسالة بها كلمة “حلم أو DREAM أو REVE” على الرقم المرادف لبلدك لتشارك في السحوبات المالية، ويكون أمامك فرصة ذهبية لربح 3000000 دولار أمريكي في نهاية النسخة الحالية من البرنامج، وارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من كل الدول العربية:

للاشتراك من مصر على رقم 95458 و 95450 من شركة فودافون، ومن شركة اتصالات على رقم 95458 و 95450، ومن شركة أورانج 95458 و 95450، ومن شركة وي 95450، 95458.

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الإمارات من خلال إرسال رسالة على رقم 6070 من شركة Etisalat.

وللمشاركة في برنامج الحلم من داخل الكويت يمكن الاتصال على رقم 4141 من شركة GSM.

للاشتراك من السعودية على رقم 858888 من شركة STC و 755505 من شركة زين، 300300 من شركة virgin، و 313131 من شركة lebara.

بينما يمكن الاشتراك من دولة الأردن في مسابقة الحلم من خلال إرسال رسالة على رقم 98880 من شركة orange.

للاشتراك من دولة عمان في الحلم من خلال إرسال رسالة على رقم 90434 من شركة GSM.

يمكنك الاشتراك من العراق في مسابقة الحلم على رقم 2770 أو الاتصال على رقم 2266.

للاشتراك في مسابقة الحلم 2023 من البحرين على رقم 94000 و 98885.

يمكن المشاركة في برنامج الحلم من سوريا بالاتصال على رقم 1555.

للاشتراك من لبنان في مسابقة الحلم على رقم 008821622775627.

يمكن الاشتراك من دولة تونس من خلال ارسال رسالة على رقم 85819 من شركة tunisie telecom.

للاشتراك من أي مكان في العالم الاتصال على رقم 0088216101092 أو على رقم 00821622775627.

جوائز مسابقة الحلم رمضان 2023