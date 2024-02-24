وناسة رمضان.. قائمة المسلسلات الخليجية في رمضان 2024 بالتفاصيل

اهتمام كبير بمعرفة قائمة المسلسلات الخليجية في رمضان 2024، خاصة مع التطور الكبير في الدراما الخليجية في الفترة الأخيرة، خاصة دراما المملكة العربية السعودية والكويت، ويبدو أن الفضل في هذا الأمر هو الاهتمام الكبير بالترفيه في المملكة، وكذلك منصة شاهد والتي تعد واحدة من أكبر منصات الإنتاج في الوقت الحالي والتي تدعم الدراما الخليجية بشكل كبير في الوقت الحالي.

المسلسلات الخليجية في رمضان 2024

ها أنت من محبي المسلسلات الخليجية؟حسنًا لقد أعددنا لك قائمة المسلسلات الخليجية في رمضان 2024، إليك أهمها:

زوجة واحدة لا تكفي

مسلسل كويتي من إنتاج شركة إيجلز فيلمز وهو من تأليف المؤلفة ” هبة مشاري” والتي قدمت العديد من المسلسلات البارزة مثل دفعة القاهرة، ودكة العبيد، وسلفي، وتقوم كلًا من هدى حسين ونور الغندور بالعمل في المسلسل، بعد النجاح المبهر الذي حققه مسلسل “من شارع الهرم” في رمضان 2022، والذي كان أحد أكثر المسلسلات الممتعة في هذا العام، ويشارك عدد من الفنانين المصريين في العمل على رأسهم ماجد المصري، وأيتن عامر.

من رايق

مسلسل اجتماعي كويتي يحرص على رصد مشاكل الشباب في مرحلة الدراسة الجامعية، والمسلسل بطولة هبة الدري، وعبد العزيز نصار وشيلاء سبت.

فلم رصاص

مسلسل كويتي أيضًا يناقش قضية حدثت بالفعل ويشارك في المسلسل ميلا الزهراني وإبراهيم الحربي، وحسين الحداد.

بعد غيابك عني

مسلسل اجتماعي يناقش مشكلة العنف الأسري، ويشارك فيه إلهام الفضالة، شهاب جوهر، مرام البلوشي، وتركي اليوسف.

مرضى ودحام

مسلسل كوميدي من بطولة عبد الناصر درويش، أحمد العونان، بلال عبد الله، وسلطان الفرج.

سحيلة بنت عديم .. أما الخلاجين

وهو مسلسل تراثي مستوحى من الأساطير الشعبية ويسارك فيه زهرة الخرجي، حمد العماني، عبد الله التركماني، وميس قمر.

الدراما السعودية في رمضان 2024

بيت العنكبوت

مسلسل سعودي قائم على الشباب ويناقش مشكلاتهم، ويشارك فيه أصايل محمد، فايز بن جريس، هيلدا ياسين، ومحمد شامان.

الفرج بعد الشدة

المسلسل كويتي سعودي يناقش التاريخ الخليجي ويشارك فيهم غازي حسين وعبد الإمام عبد الله، وعبير الجندي.

غالية البقمية

وهو يناقش حياة الأميرة غالية البقمية وكيف قامت بقيادة المقاومة العسكرية لحماية موطنها.