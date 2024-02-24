“رجع ذكرياتك” شوف مسلسل بكار ورشيدة في رمضان 2024 على قناة النهار

شوف مسلسل بكار ورشيدة في رمضان 2024، أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم وخلال الساعات الأخيرة بدأت القنوات الفضائية في عرض قائمة مسلسلات رمضان 2024، وتفاجئ الجمهور بعرض برومو لمسلسل بكار ورشيدة الذي يعد من أشهر المسلسلات الكرتونية على مدار العشرون عام الأخيرة، لما يتناوله المسلسل من أحداث ممتعة وقصص مشوقة للأطفال بل والكبار .

مسلسل بكار ورشيدة في رمضان 2024

مسلسل بكار ورشيدة من أهم أعمال الراحلة “منى أبو النصر” التي استطاعت أن تجذب أنظار الملايين من الأطفال بسبب الأحداث الجميلة التي تعرضها في كل حلقة، حيث تدور أحداث مسلسل بكار حول الطفل النوبي بكار الذي يواجه الكثير من المغامرات مع أصحابه ومنهم “حسونة، وفارس وهمام ” وعنزته “رشيدة”.

موعد عرض مسلسل بكار ورشيدة الجزء الخامس

وأوضح البرومو التشويقي لمسلسل بكار ورشيدة الكثير من الأحداث وكان أهمها محاولات بكار في اقناع حسونة أن يذاكر دروسه إلا أن حسونة يرفض في بداية الأمر ، وفي النهاية يستجيب لنصائح صديقه بكار ويحصل على أعلى الدرجات، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل قبل انطلاق آذان المغرب وتحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة النهار 2024

ويمكنكم متابعة مسلسل بكار ورشيدة الجزء الخامس على قناة النهار، التي أعلنت عن عرض عدد كبير من الأعمال الرمضانية منها مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، وغيرها واليكم تردد القناة….