الناس فرحانة فرحة.. زيادة مكافأة نهاية الخدمة لكل الموظفين + مد سن المعاش لـ 65 “احسب هترسي معاك علي كام”

أعلنت الحكومة المصرية عن الزيادة الجديدة في مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع الحكومي، والتي سيتم العمل بها اعتباراً من شهر مارس 2024، تقديرا من الحكومة لجهود الموظفين المبذولة في عملهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها جميع البلاد في الوقت الحالي، ويقوم قانون التأمينات والمعاشات بتنظيم طريقة احتساب المكافأة في القطاعين الحكومي والخاص، وفقا لما نص عليه قانون العمل المادة رقم 126، وسنعرض لكم كافة التفاصيل عن زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة خلال سطور هذا المقال.

مكافأة نهاية الخدمة

يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث يتم حسابها بواقع أجر شهر عن كل سنة وظيفة، أي كل سنة قُضيت في الخدمة يقابلها أجر شهر عن هذه السنة التي قضاها الموظف في الوظيفة، وذلك يكون وفقا لسياسات ولوائح تحددها الحكومة، حيث تتفاوت قيمة المكافأة حسب مدة الوظيفة، وسنوات العمل، والراتب الأساسي الذي يتقاضاه العامل.

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

وضع قانون العمل عدة شروط لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، للقطاعين العام والخاص، هذه الشروط كالآتي:

يجب أن يتخطى الموظف سن التقاعد، والذي يتفاوت في القطاع الخاص عن العام.

يكون الموظف مستحقا لمكافأة نهاية الخدمة، عند سن ال 60 سنة حتى نهاية عام 2023، حيث يتم تطبيق زيادة سن المعاش تدريجيا بعد هذه المدة إلى أن يصل إلى 65 سنة.

ينص القانون على إستحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص بعد وصوله إلى سن 60 عام.

يستحق مكافأة نهاية الخدمة كل عامل مؤمن عليه.

زيادة مكافأة نهاية الخدمة

يتم احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، بالشكل التالي: