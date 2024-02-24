هتلعب بالفلوس لعب.. بنك مصر يعلن عن فرص عمل للشباب 2024 بدون خبرة+ الشروط والمؤهلات المطلوبة.. فرصة ذهبية الحق نفسك وقدم بسررعة!!

بنك مصر يعلن عن فرص عمل مثيرة لمطوري تكامل البيانات (Data Integration Developer) للانضمام إلى فريقه المتميز ويأتي هذا الإعلان كجزء من استراتيجية البنك لتعزيز العمالة فيه وتعزيز تحسيناته ايضاً التقنية في مجال العمل، فبنك مصر يسعى دائمًا لضم المواهب الفنية الرائدة وتوفير بيئة عمل تشجع على الابتكار والتطوير المستمر و إذا كنت مهتمًا بالانضمام إلى فريقهم، عليك التقديم عبر الرابط المرفق في منشورهم على LinkedIn.

أحدث وظائف بنك مصر 2024

عملية التقاط متطلبات ETL والتى تمثل جزءًا أساسيًا من عملية تحليل البيانات وتخزينها بشكل فعال وفعال وتشمل هذه العملية عدة مراحل مهمة تضمن جودة البيانات واتساقها، ومن بين هذه المراحل:

تصميم وتطوير واختبار ودعم عمليات.

تصميم عمليات مستوى الخدمة.

الإرشاد أعضاء الفريق.

تطوير وثائق التسليم.

المعرفة بأدوات معالجة البيانات عبر شبكة الانترنت.

حيث يتطلب تنفيذ عملية ETL بنجاح فهم عميق لمتطلبات البيانات وتطبيق أفضل الممارسات في تصميم العمليات وتنفيذها وتوثيقها لضمان جودة وموثوقية البيانات المخزنة.

ما هي المؤهلات والخبرات المطلوبة؟