“متوديش نفسك في داهيه”.. وقف بطاقة التموين نهائيا لهذه الفئات.. شووف انت منهم ولا لأ بسرعه.!!

توقف بطاقة التموين عن صرف العيش والسلع يعد أمراً مثيراً للجدل بين المواطنين والمسؤولين على حد سواء وزارة التموين قد أعلنت أخيراً عن قرارها بوقف صرف العيش والسلع عبر بطاقات التموين نهائيا مما أثار استياء وتساؤلات لدى الكثيرين وهناك عدة أسباب قد تكون وراء هذا القرار المثير للجدل أحد هذه الأسباب قد يكون ضعف الاقتصاد الوطني وتراجع القيمة النقدية لبطاقات التموين مقارنة بالأسعار الحالية وأيضا قيام المواطنين بفعل اشياء قد نهت عنها الوزارة وفي هذا المقال سوف نتعرف على التفاصيل التي تخص هذا الخبر وما هي عقوبة وزاره التموين التي اعلنتها وايضا ما هي الاسباب التي تؤدي الى ايقاف بطاقه التموين.

عقوبة ترك البطاقة لدى المخابز

وفي ضوء هذا الخبر حيث قامت وزارة التموين باتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة لمواجهة التجاوزات في مجال التموين حيث تم تشديد العقوبات على المواطنين الذين يتورطون في هذه الأفعال المخالفة مرتين ويتم العثور عليهم بحوزتهم بطاقة تموينية في المخابز أو البقالات تشمل هذه العقوبات تعليق البطاقة التموينية للفرد المخالف وحرمان الأسرة المتورطة من الاستفادة من الدعم المخصص لها سواء كان ذلك في صورة الخبز أو السلع التموينية الأخرى ووفقًا لتلك السياسة يتم إلغاء حق الأسرة المخالفة في تقديم طلب لإصدار بطاقة تموينية جديدة حتى لو كانت تستحق الدعم أو تحتاج للرعاية الاجتماعية.

سبب ايقاف بطاقة التموين

سوف يتم إيقاف توزيع بطاقات التموين بشكل نهائي في عدة حالات على سبيل المثال في حال عدم توفر السلع والخبز لفترة تزيد عن ستة أشهر متواصلة بالإضافة إلى ذلك سيتم إلغاء صلاحية بطاقة التموين نهائيًا إذا تم ضبطها مرتين بحوزة صاحب المخبز المحلي، أو مرتين لدى صاحب المتجر الصغير ولن يتم استئناف توزيع بطاقات التموين إلا بعد تحديث بيانات الأسرة عبر استبدال الكوبونات المرتبطة بالخبز بالإضافة إلى ذلك سيتم تجميد بطاقات التموين للأسر غير المستحقة في حال كانت تمتلك سيارة حديثة أو تحقق دخلاً شهريًا مرتفعًا.