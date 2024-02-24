هزة أرضية للمعدن الأصفر بقي ببلاش.. تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير وعيار 21 يسجل هذا الرقم ويفاجيء الجميع

وسط حالة من التوقعات بالانخفاض عن ذلك وأشخاص أخرى تتوقع الرجوع بقوة نجد أن أسعار الذهب قد فاجأت الجميع بانهيار حاد حيث قد تراجعت أسعار الذهب إلى حد كبير خلال الساعات القليلة الماضية وما زالت مستمرة، وهذا مع اهتمام الكثير من المستثمرين والراغبين في شراء الذهب لتحقيق مكاسب مادية من فارق الأسعار بالزيادة والأمر ذاته بالنسبة للشباب المقبلين على الزواج والذين لديهم رغبة في شراء الشبكة، فنجد أن تلك الانخفاض يعتبر فرصه للبعض بينما خسارة لآخرين وما بين هذا وذاك، نتعرف معا على آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير لعام 2024 تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

أسعار الذهب اليوم

هناك تقلبات حادة في أسعار الذهب وهذا يلاحظه الجميع وأخص بالذكر عيار الذهب 21 وهو الأكثر انتشارا وشراء في مختلف محافظات مصر خاصة بالنسبة للشباب المقبلين على الزواج، ونجد أن هذه التقلبات والتوترات في سوق الذهب جعلت الرؤية غير واضحة ولا يوجد توقع لمؤشرات تسعير الذهب في القريب العاجل، ولكن الآن قد انخفضت أسعار الذهب بشكل ملحوظ وتراجع عيار 21 بقوة حيث فقد أكثر من 800 جنيه من قيمته وقد جاءت أسعار الذهب لليوم على النحو التالي:

جرام عيار ٢٤ الشراء 3600 والبيع 3714 جنيه.

جرام عيار ٢٢ الشراء 3308 والبيع 3404 جنيه.

جرام عيار ٢١ الشراء 3150 والبيع 3250 جنيه.

جرام عيار ١٨ الشراء 2700 والبيع 2785 جنيه.

جرام عيار ١٤ الشراء 2100 والبيع 2166 جنيه.

جرام عيار ١٢ الشراء 1800 والبيع 1857 جنيه.

سعر الذهب بالمصنعية

وأما بالنسبة لقيمة الذهب بالمصنعية فنجد أن مصنعيه الذهب تختلف من تاجر لآخر وحسب المحافظة التي يتم الشراء منها ولكن معروف أن مصنعيه عيار الذهب تبدأ من مبلغ 75 جنيه وقد تصل إلى مبلغ 195 جنيه وهذا يعادل نسبة 7% من قيمة الجرام، ومصنعية الذهب المستعمل عادة ما تبدأ من مبلغ 35 جنيه على الجرام.