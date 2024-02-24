“الحقي خزين رمضان” سعر الفراخ اليوم البيضاء والبلدي والساسو وكرتونة البيض داخل المزرعة والأسواق

سعر الفراخ اليوم يبحث الكثير من المواطنين بشكل يومي عن سعر الفراخ اليوم في البورصة، حيث الأسعار ما بين ارتفاع وانخفاض، مرة تنخفض وتارة أخرى ترتفع وهكذا، ومن المنتجات التي يتم البحث عنها يوميًا هي الفراخ لأنها بروتين رخيص بالمقارنة مع اللحوم الحمراء، والطلب قائم عليها الآن وأيضًا الفترة القادمة بسبب قرب شهر رمضان المبارك، ونذكر لكم الأسعار اليوم وفقًا لتوضيح “بوابة الأسعار المحلية” التابعة لمجلس الوزراء المصري.

سعر الفراخ اليوم

للكيلو سعر الفراخ البيضاء يختلف عن البلدي عن الساسو، حيث لكل نوع سعر خاص به، كما أن السعر في السوق للمستهلك يرتفع عن السعر في المزارع، وذلك لأن التاجر يقوم بحساب ربحه مع تكلفة الشحن والنقل من منطقة إلى منطقة أخرى، أضف على ذلك تكلفة التعبئة والأكياس والتنضيف وغيرها من الأمور الأخرى، وتأتي الأسعار اليوم على النحو التالي:

الكيلو من الفراخ البلدي اليوم بأرض المزرعة من مبلغ 91 إلى مبلغ 92 جنيه مصري.

سعر الكيلو يصل للمستهلك بسعر 100 إلى 105 جنيه مصري وفي بعض المناطق 96 جنيه مصري.

كيلو الساسو اليوم بالمزرعة من سعر 110 إلى مبلغ 111 جنيه مصري، بينما للمستهلك في الأسواق بسعر من 115 إلى 120 جنيه للكيلو الواحد.

سجلت اليوم الأمهات مبلغ 78 للكيلو.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم بدأ من سعر 33 إلى سعر 39 جنيه مصري.

الكتكوت الساسو اليوم بسعر يبدأ من 13 ويصل إلى مبلغ 14 جنيه مصري.

الكتكوت البلدي بسعر من 7.5 إلى سعر 8.5 جنيه مصري.

سعر كرتونة البيض اليوم

وفي سياق متصل نذكر لكم أسعار البيض، وبالطبع تختلف أسعار البيض البلدي عن البيض الأحمر والأبيض، وقد جاءت الأسعار على النحو التالي: