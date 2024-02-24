الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر مارس 2024 وما هي قيمة المعاش بعد الزيادة

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، بحث متزايد من جانب المواطنين في جمهورية مصر العربية حول الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر مارس 2024، حيث يسعى الجميع إلى الاستعلام عن المعاش المخصص لبعض الأسر والأشخاص في مصر والذي يتم تقديمه من الحكومة المصرية لبعض مواطنيها بهدف المساعدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وكذلك لتحقيق حياة كريمة للعديد من الأسر الفقيرة، ومن خلال هذا المقال عبر موقع البديل الإخباري الخطوات اللازمة للاستعلام عن المعاش.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال مجموعة خطوات بسيطة جداً يمكن لأي شخص الاستعلام من خلالها، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:-

أولًا: التوجه إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانيًا: الدخول إلى خدمة الاستعلام عن حالات تكافل وكرامة.

ثالثًا: تسجيل الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

رابعًا: الضغط على استعلام.

كما يمكن أيضاً تقديم شكوى من نفس الموقع من خلال الضغط على “تسجيل شكوى”.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة لشهر مارس 2024

كنا قد تعرفنا في هذا المقال عن رابط وخطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر مارس 2024 فنتعرف الآن على قيمة الزيادة في معاش تكافل وكرامة، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن زيادة المعاش بنسبة 15% بداية من شهر مارس، فهذا يعني أن الزيادة ستكون على النحو التالي: