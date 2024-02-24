“خلي بالك من رسالة بون العيش”اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 والوزارة تحدد الفئات المستفيدة

مع تزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024، الخبر الذي أصبح حديث عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، والشارع المصري خاصة وسط الظروف الصعبة التي تمر بها العديد من الأسر المصرية بسبب غلاء الأسعار، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الخبر وما هي الفئات التي أعلنت عنها الوزارة….

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

حيث تردد خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024، في عدد من المواقع الالكترونية لتتصدر قوائم محركات البحث لما فيه من أهمية كبيرة خاصة بعد الغلاء الذي تعاني منه مصر خلال الآونة الأخيرة، ورصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخبار المتداولة وتؤكد أن كل ما يتم تردده على المواقع الالكترونية وصفحات الوسشيال ميديا غير صحيح بالمرة، وأنه في حال الإعلان عن أي زيادات سوف تكون من خلال الصفحة الرسمية للوزارة أما غير ذلك فهو مصدر غير موثوق فيه.

الفئات المستحقة لإضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

فيما ظهر الدكتور”علي المصيلحي” خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية ليؤكد أن الوزارة لم تعلن عن أي قرارات في الوقت الحالي، وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير 2024، هذا بجانب صرف أكياس السكر الحر بسعر 27 جنيه للكيلو لكل بطاقة تموين تحتوي على فرد لثلاثة أفراد، وصرف 2 كيلو سكر لكل بطاقة تموين تحتوي على 4 أفراد فأكثر، وأكد إلى أنه في حال الإعلان عن أي اضافت أو زيادة سوف تكون هناك فئات أولى بالرعاية وهم: