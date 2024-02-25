“غرامتك كام ur.gov.iq“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني مديرية المرور 2024 بالعراق

أطلقت هيئة المرور العراقية منصة أور الإلكترونية والتي يمكنك من خلالها التعرف على جميع المخالفات المسجلة على السيارة الخاصة بك وذلك عن طريق أن يقوم رجل المرور بطباعة الغرامة وإرسالها الى صاحب السيارة عن طريق رسالة على رقم الهاتف المسجل لديهم، كما يمكنكم أيضا تسديد تلك الغرامات من خلال المنصة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات الاستعلام عن المخالفات وتسديدها من خلال منصة أور.

رابط الاستعلام عن المخالفات منصة أور

قامت هيئة المرور العراقية بتصميم منصة الكترونية والتي تقدم الكثير من الخدمات المرورية المختلفة ومنها الاستعلام عن الغرامات وتسديدها، كما يمكنكم أيضا من خلالها تجديد رخصة القيادة الخاصة بكم، للاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على السيارة يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أور.

قم بالدخول على خانة غرامات المرور.

يرجى إدخال جميع البيانات الخاصة بالسيارة.

بمجرد الضغط على كلمة بحث سوف تظهر جميع المخالفات المسجلة على السيارة بالنوع والقيمة.

كيفية تسديد مخالفات المرور منصة أور

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند الرغبة في تسديد المخالفات من خلال منصة أور والتي تكون كالتالي:

قم بالدخول على منصة أور.

يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

قم بإدخال المعلومات الخاصة بالسيارة.

ثم بعد ذلك اضغط على كلمة استعلم وذلك من أجل التعرف على قيمة المخالفة.

قم بإدخال رقم اللوحة الخاص بالسيارة.

بمجرد الضغط على خانة تسديد سوف يظهر طرق دفع مختلفة، قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

أخيرا اضغط على خانة تأكيد الدفع.

قيمة المخالفات في العراق

يجب العلم أن قيمة المخالفات تختلف على حسب نوع المخالفة التي قمت بارتكابها وهي تبدأ من 1000 دينار وتصل حتى 10 ألاف دينار وتكون كالتالي: