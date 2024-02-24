حـ 32.. تابع مسلسل المتوحش الحلقة 23 مترجمة للعربية وجميع القنوات الناقلة HD

نقدم لكم مسلسل المتوحش الحلقة 23، حيث يعد مسلسل المتوحش من أفضل المسلسلات التركية التي يتم عرضها على شاشة قناة فوكس التركية في العرض الأول، وقد حقق هذا المسلسل جماهيرية وشعبية كبيرة منذ بدء عرضه؛ لأحداثه المشوقة، كما يعرض هذا المسلسل مدبلجًا على قناة ام بي سي دراما، ومن خلال هذا المقال سنوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

مسلسل المتوحش الحلقة 23

يترقب الكثيرون مسلسل المتوحش الحلقة 23، حيث انتهت الحلقتين الماضيتين على اكتشاف حقيقة تورط والدة رويا في قتل السيد أشرف على، ولهذا فقد زادت الأحداث إثارة وتشويق، وقد تم عرض هذا المسلسل لأول مرة عبر شاشات قناة فوكس تي التركية يوم الثلاثاء من كل أسبوع، كما يتم عرضه مدبلجًا للمرة الثانية على شاشة قناة ام بي سي دراما، تدور قصة المسلسل التركي المتوحش حول شخص تم اختطافه منذ طفولته من وسط أهله ليعيش ويترعرع في الشوارع برفقة أصدقائه حيث يواجهون تحديات البقاء على قيد الحياة، وظروفها الصعبة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المتوحش

يمكن مشاهدة مسلسل المتوحش مدبلجًا على قناة ام بي سي دراما على القمر الصناعي نايل سات عن طريق البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة أم بي سي على القمر الصناعي عرب سات

يمكنك متابعة مسلسل المتوحش على القمر الصناعي عرب سات بالخطوات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

كيفية ضبط تردد قناة ام بي سي دراما

يمكنك ضبط تردد قناة ام بي سي دراما بالخطوات التالية: