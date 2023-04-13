يقترب موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023، حيث تبدأ شركة الاتصالات المصرية في جمع الفاتورة اعتبارًا من 15 أبريل، يتم منح عملاء الشركة فترة لسداد الفاتورة بدون تطبيق إجراءات حتى 14 مايو، إذا لم يتم سداد المبلغ المستحق في هذه الفترة، سيتم تحديد نوعية الخدمة بها استقبال المكالمات فقط وستظل هذه الحالة حتى 14 يونيو، ثم سيتم إيقاف تقديم الخدمة بشكل كامل وسوف يُفرض غرامة على المتأخرين، نقدم لكم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 وطريقة سداد الفاتورة، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 وطريقة سداد الفاتورة

يمكن الحصول على تفاصيل فاتورة هاتف الأرضي لشهر أبريل في عام 2023 من خلال زيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات، أو الاتصال بخدمة العملاء على رقم 19777، كما يوجد رابط “هنا” إلى الموقع، ويتم تضمين رقم هاتف الشخص في البريد.

قيمة غرامة فاتورة التليفون الأرضي

تبدأ قيمة الغرامة من عشرين جنيهًا أو أو 1.5% من قيمة الاشتراك، حدًا أقصى للعقوبة يصل إلى 11 شهرًا، سيتم فصل الخدمة عن الزبون الذي لا يسدد الغرامة، وفصل خطه نهائيًا إذا لم يُسدَّده خلال سبعة شهور.

تحتم عليك دفع غرامة ولا يمكن استخدام الخدمة لفترة محدودة. لذا، لا تتردد في القيام بالتصرف واسدِ فاتورة هاتف المنزل قبل انقضاء الوقت المحدد، سوف تُقطع خدمة الاتصالات الخاصة بك، ولن تستطيع استخدام خط أرضي؛ نظرًا لارتفاع غرامة التأخير في الدفع، وسوف يتم قطع الخط بشكل نهائي إذا لم يتم السداد خلال المدة المحددة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

آلات الصراف الآلي المنتمية إلى بنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.

السنترالات التابعة للشركة.

موقع الشركة المصرية للاتصالات.

خدمة فودافون كاش.

مكاتب البريد.

كما يمكن للأفراد أن يسددوا المبالغ المستحقة عبر استخدام خدمات مصاري، سداد، أمان، خدماتي، أو Bee.

يجب على العملاء احترام المواعيد المحددة من قِبل شركة الاتصالات في مصر لتفادي أية مشكلات تثار جرّاء تأخُّر سداد فاتورة التلفون الأرضي لشهر أبريل 2023 والغُّرامات وقطع الخدمة التي يمكن فُرضها، إلى جانب الخيارات التي سبق ذِكْرَهَا، هذا هو المطلوب بوضوح من كافة المشتَّرِكِين.

ينبغي للعملاء أن يعلموا بأن لدى المصرية للاتصالات نظام دفع تلقائي يمكِّنهم من سداد فواتير هواتفهم بكل يسر كل شهر، كما أن هذا النظام يتيح لهم إمكانية متابعة سجل دفعاتهم الخاصة، من بين الأمور المؤكدة هي عدم ضياع أي دفعة والحفاظ على تحديث حسابات العملاء بشكل مستمر، وبالإضافة إلى ذلك، في حال وجود أي استفسارات من قبل العملاء حول فاتورة الهاتف، يمكنهم إرسال رسائل للاستجابة الفورية.