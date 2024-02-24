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“ست الحبايب يا حبيبة”.. أجمل عبارات التهنئة والحب لعيد الأم 2024 + موعد إحتفال عيد الأم
موعد عيد الأم 2024
يعتبر عيد الأم مناسبة سعيدة يحتفل بها المواطنون في مصر وحول العالم، حيث يكرمون أمهاتهم ويعبرون عن حبهم وامتنانهم لهن ويبحث الكثير من الناس عن تاريخ عيد الأم لعام 2024، حيث أنه يوافق يوم الخميس 21 مارس المقبل، وهو التاريخ الذي يتكرر فيه احتفال العالم بالأمهات في كل عام والآن يمكنكم متابعة كل جديد حول موعد عيد الأم وأفضل الطرق لتهنئتها بهذه المناسبة الخاصة.
افضل عبارات وكروت معايدة عيد الأم
كلمات الحب تتجلى في كلمات العرفان والجمال التي نهديها في عيد أمي، فهي تعبر عن مشاعر الامتنان والتقدير لأمنا الغالية وكلما تتقدم السنوات يزداد احترامنا وتقديرنا لها، ونجد في كلماتنا البسيطة تعبيراً عن حبنا واعتزازنا بها وتكون كما يلي:
- كل عام وأنتى بسمتي يا أمي فأنتِ الشمعة التي تضيء حياتي وتملأها بالبهجة والسرور، نتمنى لك الخير والسعادة في كل لحظة فأنتى لنا قلب حاني وروح صافية، تمنحنا الحب الذي لا يضاهي.
- مع كل عام يمر وأنتى بخير يا أمي، نشعر بالامتنان العميق لكل ما قدمته لنا.
- في عيدك اليوم نتمنى من الله لكي السعادة والراحة في كل لحظة من حياتك وكلمات الحب التي نهديها لك تعبير عن عظيم الاحترام والتقدير لك ولكل ما تمثله بالنسبة لنا.
- في عيد الأم نحمل في قلوبنا كل التقدير والاعتزاز بك يا أمي فأنتى النجمة التي تضيء سماء حياتنا بنورها الدائم والقلب الذي ينبض بالحب والعطاء.
- كل عام وأنتى بخير وسعادة وكل عام ونحن نتذكر ونقدر ما قدمتيه لنا بكل حب وعطاء.